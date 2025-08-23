В ЦНАП можно оформить выплаты для ветеранов и их семей

Ветераны и их семьи могут обратиться в ЦНАП, чтобы получить разовую выплату ко Дню Независимости, компенсацию за аренду жилья, социальную и профессиональную адаптацию.

Ветераны, ветеранки, их семьи и пострадавшие участники Революции Достоинства могут удобно получить государственные выплаты и помощь в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Среди доступных услуг:

единовременная выплата ко Дню Независимости;

компенсация за аренду жилья;

социальная и профессиональная адаптация.

Ознакомиться с полным перечнем услуг можно на Гиде по госуслугам. Там доступно более 2 000 возможностей поддержки — от социальных программ до грантов на развитие бизнеса.

