Как и где можно получить выписку о месте проживания — разъяснение

Выписка о месте проживания является одной из самых популярных и востребованных справок. Ранее, чтобы получить эту «справку о прописке», необходимо было обращаться в ЦНАП или орган регистрации. Теперь ее можно оформить за 1 минуту на портале «Дія».

Для этого необходимо:

авторизоваться на портале «Дія»;

в разделе «Услуги» выбрать «Справки и выписки»;

выбрать услугу «Выписка о месте проживания»;

если вы хотите получить выписку в отношении вашего ребенка, это необходимо указать;

указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка, если получаете выписку о его месте проживания.

Выписка о месте проживания ребенка сформируется, если информация о ребенке имеется в Реестре территориальной громады.

Каждая электронная выписка содержит уникальный QR-код, отсканировав который сотрудник государственного учреждения сможет убедиться в подлинности документа и проверить информацию в реестрах.

