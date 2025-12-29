  1. В Украине

Как и где можно получить выписку о месте проживания — разъяснение

07:37, 29 декабря 2025
Каждая электронная выписка содержит уникальный QR-код.
Фото: detector.media
Выписка о месте проживания является одной из самых популярных и востребованных справок. Ранее, чтобы получить эту «справку о прописке», необходимо было обращаться в ЦНАП или орган регистрации. Теперь ее можно оформить за 1 минуту на портале «Дія».

Для этого необходимо:

  • авторизоваться на портале «Дія»;
  • в разделе «Услуги» выбрать «Справки и выписки»;
  • выбрать услугу «Выписка о месте проживания»;
  • если вы хотите получить выписку в отношении вашего ребенка, это необходимо указать;
  • указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка, если получаете выписку о его месте проживания.

Выписка о месте проживания ребенка сформируется, если информация о ребенке имеется в Реестре территориальной громады.

Каждая электронная выписка содержит уникальный QR-код, отсканировав который сотрудник государственного учреждения сможет убедиться в подлинности документа и проверить информацию в реестрах.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

