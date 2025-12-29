Як і де можна отримати витяг про місце проживання — роз’яснення
Витяг про місце проживання є однією з найпопулярніших та затребуваних довідок. Раніше, щоб отримати цю «довідку про прописку», потрібно було йти до ЦНАПу чи органу реєстрації. Тепер її можна оформити за 1 хвилину на порталі Дія.
Для цього необхідно:
- авторизуватися на порталі Дія;
- у розділі «Послуги» вибрати «Довідки та витяги»;
- обрати послугу «Витяг про місце проживання»;
- якщо хочете отримати витяг щодо вашої дитини, то треба це зазначити;
- вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини, якщо отримуєте витяг про її місце проживання.
Витяг про місце проживання дитини сформується, якщо інформація про дитину наявна у Реєстрі територіальної громади.
Кожен електронний витяг містить унікальний QR-код, відсканувавши який працівник держустанови зможе переконатися у дійсності документа та перевірити інформацію у реєстрах.
