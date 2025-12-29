Як і де можна отримати витяг про місце проживання — роз’яснення

Кожен електронний витяг містить унікальний QR-код.

Фото: detector.media

Витяг про місце проживання є однією з найпопулярніших та затребуваних довідок. Раніше, щоб отримати цю «довідку про прописку», потрібно було йти до ЦНАПу чи органу реєстрації. Тепер її можна оформити за 1 хвилину на порталі Дія.

Для цього необхідно:

- авторизуватися на порталі Дія;

- у розділі «Послуги» вибрати «Довідки та витяги»;

- обрати послугу «Витяг про місце проживання»;

- якщо хочете отримати витяг щодо вашої дитини, то треба це зазначити;

- вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини, якщо отримуєте витяг про її місце проживання.

Витяг про місце проживання дитини сформується, якщо інформація про дитину наявна у Реєстрі територіальної громади.

Кожен електронний витяг містить унікальний QR-код, відсканувавши який працівник держустанови зможе переконатися у дійсності документа та перевірити інформацію у реєстрах.

