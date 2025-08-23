У ЦНАП можна оформити виплати для ветеранів та їхніх родин

Ветерани та їхні родини можуть звернутися до ЦНАП, щоб отримати одноразову виплату до Дня Незалежності, компенсацію за оренду житла, соціальну та професійну адаптацію.

Ветерани, ветеранки, їхні родини та постраждалі учасники Революції Гідності можуть зручно отримати державні виплати й допомогу у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Серед доступних послуг:

одноразова виплата до Дня Незалежності ;

; компенсація за оренду житла ;

; соціальна та професійна адаптація.

Ознайомитися з повним переліком послуг можна на Гіді з держпослуг. Там доступно понад 2 000 можливостей підтримки — від соціальних програм до грантів на розвиток бізнесу.

