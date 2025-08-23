У ЦНАП можна оформити виплати для ветеранів та їхніх родин

Ветерани, ветеранки, їхні родини та постраждалі учасники Революції Гідності можуть зручно отримати державні виплати й допомогу у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Серед доступних послуг:
Ознайомитися з повним переліком послуг можна на Гіді з держпослуг. Там доступно понад 2 000 можливостей підтримки — від соціальних програм до грантів на розвиток бізнесу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.