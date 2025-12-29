  1. В Україні

Хотів купити олію для експорту, а втратив $36 тисяч: у Вінниці іноземець став жертвою шахраїв

07:19, 29 грудня 2025
Чоловік натрапив на фейковий сайт агрокомпанії та переказав гроші псевдопродавцям.
Хотів купити олію для експорту, а втратив $36 тисяч: у Вінниці іноземець став жертвою шахраїв
У Вінниці правоохоронці викрили шахрайську схему, жертвою якої став іноземець. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, двоє чоловіків підозрюються у заволодінні понад 36 тисячами доларів під виглядом продажу соняшникової олії.

За даними слідства, у червні 2025 року потерпілий – іноземець, що мешкає у Вінниці, шукав продавців великої партії соняшникової олії для відправлення її у країну свого походження.

Він знайшов фішинговий сайт, підроблений під відому агрокомпанію, яка припинила свою діяльність, і сконтактував з нібито її представниками.

Двоє підозрюваних, видаючи себе за представників компанії, надали потерпілому документи з фіктивними реквізитами. Той, не знаючи про це, уклав з «продавцями» угоду та заплатив за товар визначену суму.

Таким шахрайським способом спільники заволоділи 36 200 доларами потерпілого.

Після проведення низки процесуальних та оперативно-розшукових заходів їх було затримано та повідомлено про підозру.

До суду скеровано клопотання про застосування щодо них запобіжних заходів.

Інкримінований злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

прокуратура шахрай Вінниця іноземець

