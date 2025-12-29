Хотел купить масло для экспорта, а потерял 36 тысяч долларов: в Виннице иностранец стал жертвой мошенников

Мужчина наткнулся на фейковый сайт агрокомпании и перевел деньги псевдопродавцам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице правоохранители разоблачили мошенническую схему, жертвой которой стал иностранец. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, двое мужчин подозреваются в завладении более чем 36 тысячами долларов под видом продажи подсолнечного масла.

По данным следствия, в июне 2025 года потерпевший — иностранец, проживающий в Виннице, искал продавцов большой партии подсолнечного масла для отправки его в страну своего происхождения.

Он нашел фишинговый сайт, подделанный под известную агрокомпанию, которая прекратила свою деятельность, и связался с якобы ее представителями.

Двое подозреваемых, выдавая себя за представителей компании, предоставили потерпевшему документы с фиктивными реквизитами. Тот, не зная об этом, заключил с «продавцами» соглашение и заплатил за товар определенную сумму.

Таким мошенническим способом сообщники завладели 36 200 долларами потерпевшего.

После проведения ряда процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий их задержали и сообщили о подозрении.

В суд направлено ходатайство о применении в отношении них мер пресечения.

Инкриминируемое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.