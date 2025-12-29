  1. Суспільство
  2. / В Україні

Скільки страхового стажу потрібно для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році

07:00, 29 грудня 2025
Які вимоги до страхового стажу діятимуть у 2026 році.
Скільки страхового стажу потрібно для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році
Вік виходу на пенсію в Україні у 2026 році безпосередньо залежить від страхового стажу. Саме кількість років офіційної роботи визначає, чи зможе людина вийти на пенсію у 60 років, чи їй доведеться чекати до 63 або 65 років. Такі правила передбачає чинне пенсійне законодавство.

Право на призначення пенсії за віком встановлюють на дату, коли людина досягає відповідного віку — 60, 63 або 65 років. Вирішальним фактором є набутий страховий стаж, а не рік подання заяви, підкреслює ПФУ.

Відповідно до статті 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у 2026 році для виходу на пенсію необхідно мати такий страховий стаж:

  • у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;
  • у 63 роки — не менше 23 років;
  • у 65 років — не менше 15 років.

На що варто звернути увагу

Є важливий нюанс для тих, хто досяг пенсійного віку раніше. Якщо людині виповнилося 60, 63 або 65 років у 2025 році, але вона звертається за призначенням пенсії у 2026 році, застосовують норми, чинні на момент досягнення віку. У такому разі мінімальний страховий стаж становить:

  • 32 роки — для виходу на пенсію у 60 років;
  • 22 роки — у 63 роки;
  • 15 років — у 65 років.

Таким чином, ключовим для визначення права на пенсію є не дата звернення, а саме рік досягнення пенсійного віку та накопичений страховий стаж. Це означає, що навіть різниця в один рік може вплинути на умови виходу на пенсію.

