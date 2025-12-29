Сколько страхового стажа нужно для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году

Какие требования к страховому стажу будут действовать в 2026 году.

Возраст выхода на пенсию в Украине в 2026 году напрямую зависит от страхового стажа. Именно количество лет официальной работы определяет, сможет ли человек выйти на пенсию в 60 лет или ему придется ждать до 63 либо 65 лет. Такие правила предусматривает действующее пенсионное законодательство.

Право на назначение пенсии по возрасту устанавливают на дату, когда человек достигает соответствующего возраста — 60, 63 или 65 лет. Решающее значение имеет приобретенныи страховой стаж, а не год подачи заявления, подчеркивает ПФУ.

В соответствии со статьеи 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в 2026 году для выхода на пенсию необходимо иметь следующии страховои стаж:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет.

На что стоит обратить внимание

Существует важныи нюанс для тех, кто достиг пенсионного возраста раньше. Если человеку исполнилось 60, 63 или 65 лет в 2025 году, но он обращается за назначением пенсии в 2026 году, применяются нормы, деиствовавшие на момент достижения возраста. В таком случае минимальныи страховой стаж составляет:

32 года — для выхода на пенсию в 60 лет;

22 года — в 63 года;

15 лет — в 65 лет.

Таким образом, ключевым для определения права на пенсию является не дата обращения, а именно год достижения пенсионного возраста и накопленныи страховой стаж. Это означает, что даже разница в один год может повлиять на условия выхода на пенсию.

