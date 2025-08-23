В Гоструда разъяснили, разрешается ли поручать обязанности отсутствующего работника другому без его согласия

Работодатель не может в одностороннем порядке обязать сотрудника работать вместо временно отсутствующего.

В трудовых отношениях нередко возникают ситуации, когда работник временно отсутствует — находится в отпуске, на больничной или в командировке. В таких случаях работодатель может нуждаться в возложении его обязанностей на другого сотрудника. Однако возникает вопрос: возможно ли сделать это без согласия работника, которому поручают дополнительные задания?

В Гоструде пояснили, что исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - это замена работника, отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, когда работник наряду со своей основной работой исполняет обязанности временно отсутствующего работника.

В соответствии с требованиями статьи 31 Кодекса законов о труде Украины работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не оговоренной трудовым договором. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника допускается только с согласия работника и из издания соответствующего приказа.

Таким образом, работодатель не может в одностороннем случае принять решение о возложении исполнения обязанностей временно отсутствующего работника на другого работника, без его согласия.

Однако если в должностной инструкции работника предусмотрено исполнение обязанностей другого работника на время его отсутствия, то такие обязанности относятся к его трудовой функции и выполняются без издания отдельного приказа.

