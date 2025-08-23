Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці роз’яснили, чи дозволяється доручати обов’язки відсутнього працівника іншому без його згоди

22:00, 23 серпня 2025
Роботодавець не може в односторонньому порядку зобов’язати співробітника працювати замість тимчасово відсутнього.
У трудових відносинах нерідко виникають ситуації, коли працівник тимчасово відсутній — перебуває у відпустці, на лікарняному чи у відрядженні. У таких випадках роботодавець може мати потребу у покладенні його обов’язків на іншого співробітника. Проте постає питання: чи можливо зробити це без згоди працівника, якому доручають додаткові завдання.

У Держпраці пояснили, що виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника - це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли працівник поряд зі своєю основною роботою виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника.

Відповідно до вимог статті 31 Кодексу законів про працю України роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника допускається тільки за згодою працівника і на підставі видання відповідного наказу.

Таким чином, роботодавець не може в односторонньому випадку прийняти рішення щодо покладання виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника на іншого працівника, без його на те згоди.

Проте, якщо у посадовій інструкції працівника передбачено виконання обов’язків іншого працівника на час його відсутності, то такі обов’язки належать до його трудової функції і виконуються без видання окремого наказу.

