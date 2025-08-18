Кабмин решил бороться с ухудшением платежной дисциплины получателей льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги

Изменения относительно улучшения платежной дисциплины в сфере оплаты коммунальных услуг коснутся также военнослужащих и ветеранов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство решило, что пришло время что-то сделать с ухудшением платежной дисциплины получателей льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Для этого зарегистрировало в парламенте законопроект 13635, которым предлагает определить, что льготные категории граждан обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы именно на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг, а условия предоставления льгот в случае отсутствия оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг средствами льгот определяются в порядке, который установит Кабмин.

Изменения коснутся также и военнослужащих и ветеранов.

Так, в ч. 5 ст. 12 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предлагается уточнить, что военнослужащим, а также уволенным с военной службы лицам, которые стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы, и членам их семей, которые находятся на их иждивении, родителям и членам семей военнослужащих, которые погибли (умерли) или пропали без вести во время прохождения военной службы, предоставляется 50-процентная скидка платы за жилищную услугу (пользование жильем) и коммунальные услуги (централизованное водоснабжение, услуги по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии и другие коммунальные услуги) в жилых домах независимо от формы собственности в пределах норм потребления, предусмотренных законодательством.

Добавляется норма, что военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, которые стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы, и члены их семей, которые находятся на их иждивении, родители и члены семей военнослужащих, которые погибли (умерли) или пропали без вести во время прохождения военной службы, которым предоставляются льготы, предусмотренные абзацем первым этого пункта, обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Условия предоставления льгот в случае отсутствия оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг средствами льгот определяются в порядке, установленном Кабмином.

В Законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» также добавляется отдельная статья, которая предусматривает, что лица, которым предоставляются льготы относительно платы за жилищные услуги, коммунальные услуги (услуги по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения и другие виды коммунальных услуг), обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Условия предоставления льгот в случае отсутствия оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг средствами льгот определяются в порядке, установленном Кабмином.

Аналогичные нормы добавляются к законам «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите», «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов», «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», Основ законодательства о здравоохранении, «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине», «О библиотеках и библиотечном деле», «О музеях и музейном деле», «О жертвах нацистских преследований», «О внешкольном образовании», «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку» и т. д.

Чем объясняет правительство

Как отмечает министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в пояснительной записке, ежегодно из государственного бюджета выделяется не менее 40 млрд грн на социальную поддержку граждан для оплаты жилищно-коммунальных услуг, которая предоставляется в виде жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В частности, в 2025 году более 19 млрд грн направляется на предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и более 22 млрд грн – на предоставление жилищных субсидий.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и жилищные субсидии предоставляются их получателям исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда. Таким образом, государство направляет средства получателям льгот и жилищных субсидий в соответствии с их целевым назначением, – для оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг.

В то же время наблюдается тенденция к ухудшению платежной дисциплины получателей льгот по уплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги. При этом вовремя оплаченные платежки – это стабильная энергетическая система и бесперебойная работа предприятий критической инфраструктуры, а налоги, соответственно, – это средства для ВСУ и для социальных выплат уязвимым категориям населения.

В 2024 году наибольшая задолженность граждан, которым предоставлялась льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, возникла за такие услуги: централизованное теплоснабжение (наибольшая доля долга), поставка природного газа, поставка электроэнергии.

По состоянию на 1 февраля 2025 года общая сумма долга, который имели граждане на момент обращения за предоставлением льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляла 817,4 млн грн (из них 302,7 млн грн (37,03%) на услугу по централизованному теплоснабжению, 154,9 млн грн (18,9%) – по поставке природного газа, 76,2 млн грн (9,3%) – по поставке электрической энергии). Из них, после 1.08.2024 в Пенсионный фонд по вопросу предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 87,1 тыс. льготников, по которым получена информация о наличии долга в размере 250 млн гривен.

«Стоит отметить, что после 1.08.2024 (за 6 месяцев) задолженность выросла на почти 85 млн гривен», добавил он.

Государственная поддержка на оплату ЖК-услуг предоставляется не только в виде льгот, но и в виде жилищных субсидий. Такой вид поддержки не зависит от статуса лица, а определяется в зависимости от финансово-имущественной состоятельности семьи.

Одним из условий назначения жилищной субсидии является отсутствие задолженности по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг или, по крайней мере, наличие договора реструктуризации такой задолженности. Согласно Закону «О жилищно-коммунальных услугах» предоставление жилищно-коммунальных услуг осуществляется исключительно на договорных началах. Граждане обязаны оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги по ценам или тарифам, установленным в соответствии с законодательством, в сроки, определенные соответствующими договорами.

При этом в законодательстве отсутствуют нормы относительно учета факта наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг при предоставлении льгот. Для урегулирования указанных вопросов разработан этот законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.