Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд вирішив, що настав час щось зробити з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги. Для цього зареєстрував у парламенті законопроект 13635, яким пропонує визначити, що пільгові категорії громадян зобов’язані щомісяця спрямовувати кошти виплаченої пільги саме на оплату спожитих житлово-комунальних послуг, а умови надання пільг у разі відсутності оплати спожитих житлово-комунальних послуг коштами пільг визначаються у порядку, який встановить Кабмін.

Зміни торкнуться також і військовослужбовців та ветеранів.

Так, у ч. 5 ст. 12 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» пропонується уточнити, що військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за житлову послугу (користування житлом) та комунальні послуги (централізоване водопостачання, послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії та інші комунальні послуги) в жилих будинках незалежно від форми власності в межах норм споживання, передбачених законодавством.

Додається норма, що військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, яким надаються пільги, передбачені абзацом першим цього пункту, зобов’язані щомісяця спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Умови надання пільг у разі відсутності оплати спожитих житлово-комунальних послуг коштами пільг визначаються у порядку, встановленому Кабміном.

У Законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» також додається окрема стаття, яка передбачає, що особи, яким надаються пільги щодо плати за житлові послуги, комунальні послуги (послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та інші види комунальних послуг), зобов’язані щомісяця спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Умови надання пільг у разі відсутності оплати спожитих житлово-комунальних послуг коштами пільг визначаються у порядку, встановленому Кабміном.

Аналогічні норми додаються до законів «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Основ законодавства про охорону здоров’я, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про позашкільну освіту», «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» тощо.

Чим пояснює уряд

Як зазначає міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін в пояснювальній записці, щороку з державного бюджету виділяється щонайменше 40 млрд грн на соціальну підтримку громадян для оплати житлово-комунальних послуг, яка надається у вигляді житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Зокрема, у 2025 році понад 19 млрд грн спрямовується на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та понад 22 млрд грн – на надання житлових субсидій.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг та житлові субсидії надаються їх отримувачам виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду. Таким чином, держава спрямовує кошти отримувачам пільг та житлових субсидій відповідно до їх цільового призначення, – для оплати спожитих житлово-комунальних послуг.

Водночас спостерігається тенденція до погіршення платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за спожиті житлово-комунальні послуги. При цьому вчасно оплачені платіжки – це стала енергетична система та безперебійна робота підприємств критичної інфраструктури, а податки, відповідно, – це кошти для ЗСУ та для соціальних виплат вразливим категоріям населення.

У 2024 році найбільша заборгованість громадян, яким надавалася пільга на оплату житлово-комунальних послуг, виникла за такі послуги: централізоване теплопостачання (найбільша частка боргу), постачання природного газу, постачання електроенергії.

Станом на 1 лютого 2025 року загальна сума боргу, який мали громадяни на момент звернення за наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг, становила 817,4 млн грн (із них 302,7 млн грн (37,03%) на послугу з централізованого теплопостачання, 154,9 млн грн (18,9%) – з постачання природного газу, 76,2 млн грн (9,3%) – з постачання електричної енергії). З них, після 1.08.2024 до Пенсійного фонду з питання надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 87,1 тис. пільговиків, по яких отримана інформація про наявність боргу в розмірі 250 млн гривень.

«Варто зазначити, що після 1.08.2024 (за 6 місяців) заборгованість зросла на майже 85 млн гривень», додав він.

Державна підтримка на оплату ЖК-послуг надається не лише у вигляді пільг, а й у вигляді житлових субсидій. Такий вид підтримки не залежить від статусу особи, а визначається залежно від фінансово-майнової спроможності сім’ї.

Однією з умов призначення житлової субсидії є відсутність заборгованості з оплати спожитих житлово-комунальних послуг або, принаймні, наявність договору реструктуризації такої заборгованості. Згідно із Законом «Про житлово-комунальні послуги» надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Громадяни зобов’язані оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами чи тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, визначені відповідними договорами.

При цьому в законодавстві відсутні норми щодо врахування факту наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг при наданні пільг. Для врегулювання зазначених питань розроблено цей законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.