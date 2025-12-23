Відрядження суддів у 2026 році: яке рішення ухвалила ВРП після подання ВККС

Рішення стосуються суддів з Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.

23 грудня Вища рада правосуддя розглянула подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та матеріали щодо відрядження суддів до інших судів для здійснення правосуддя.

ВРП ухвалила:

- відрядити суддю Тернівського міського суду Дніпропетровської області СОЛОДОВНИК Ірину Сергіївну до Лозівського міськрайонного суду Харківської області для здійснення правосуддя з 5 січня 2026 року строком на один рік;

- відрядити суддю Авдіївського міського суду Донецької області МАЛАНЮКА Олега Ярославовича до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області для здійснення правосуддя з 1 січня 2026 року строком на один рік;

- достроково закінчити відрядження судді Салтівського районного суду міста Харкова ЄРМАК Наталії Валентинівни до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області;

- продовжити строк відрядження судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області ПРИТУЛЯКА Сергія Анатолійовича до Південного районного суду міста Кам’янського Дніпропетровської області для здійснення правосуддя з 24 лютого 2026 року строком на один рік.

