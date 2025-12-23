  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Відрядження суддів у 2026 році: яке рішення ухвалила ВРП після подання ВККС

11:06, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рішення стосуються суддів з Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.
Відрядження суддів у 2026 році: яке рішення ухвалила ВРП після подання ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

23 грудня Вища рада правосуддя розглянула подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та матеріали щодо відрядження суддів до інших судів для здійснення правосуддя.

ВРП ухвалила:

- відрядити суддю Тернівського міського суду Дніпропетровської області СОЛОДОВНИК Ірину Сергіївну до Лозівського міськрайонного суду Харківської області для здійснення правосуддя з 5 січня 2026 року строком на один рік;

- відрядити суддю Авдіївського міського суду Донецької області МАЛАНЮКА Олега Ярославовича до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області для здійснення правосуддя з 1 січня 2026 року строком на один рік;

- достроково закінчити відрядження судді Салтівського районного суду міста Харкова ЄРМАК Наталії Валентинівни до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області;

- продовжити строк відрядження судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області ПРИТУЛЯКА Сергія Анатолійовича до Південного районного суду міста Кам’янського Дніпропетровської області для здійснення правосуддя з 24 лютого 2026 року строком на один рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відрядження суддів у 2026 році: яке рішення ухвалила ВРП після подання ВККС

Рішення стосуються суддів з Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.

ВРП звільнила у відставку трьох суддів та залишила без розгляду заяву судді Волкової

Серед звільнених — судді з Закарпаття, Кіровоградщини та Києва.

Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]