Відрядження суддів у 2026 році: яке рішення ухвалила ВРП після подання ВККС
23 грудня Вища рада правосуддя розглянула подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та матеріали щодо відрядження суддів до інших судів для здійснення правосуддя.
ВРП ухвалила:
- відрядити суддю Тернівського міського суду Дніпропетровської області СОЛОДОВНИК Ірину Сергіївну до Лозівського міськрайонного суду Харківської області для здійснення правосуддя з 5 січня 2026 року строком на один рік;
- відрядити суддю Авдіївського міського суду Донецької області МАЛАНЮКА Олега Ярославовича до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області для здійснення правосуддя з 1 січня 2026 року строком на один рік;
- достроково закінчити відрядження судді Салтівського районного суду міста Харкова ЄРМАК Наталії Валентинівни до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області;
- продовжити строк відрядження судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області ПРИТУЛЯКА Сергія Анатолійовича до Південного районного суду міста Кам’янського Дніпропетровської області для здійснення правосуддя з 24 лютого 2026 року строком на один рік.
