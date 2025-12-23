  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Командировка судей в 2026 году: какое решение принял ВСП после представления ВККС

11:06, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Решения касаются судей из Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей.
Командировка судей в 2026 году: какое решение принял ВСП после представления ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

23 декабря Высший совет правосудия рассмотрел представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины и материалы по командировке судей в другие суды для осуществления правосудия.

ВСП принял:

  • командировать судью Терновского городского суда Днепропетровской области СОЛОДОВНИК Ирину Сергеевну в Лозовский горрайонный суд Харьковской области для осуществления правосудия с 5 января 2026 года сроком на один год;
  • командировать судью Авдеевского городского суда Донецкой области МАЛАНЮКА Олега Ярославовича в Центрально-Городской районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области для осуществления правосудия с 1 января 2026 года сроком на один год;
  • досрочно прекратить командировку судьи Салтовского районного суда города Харькова ЕРМАК Натальи Валентиновны в Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области;
  • продлить срок командировки судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области ПРИТУЛЯКА Сергея Анатольевича в Южный районный суд города Каменского Днепропетровской области для осуществления правосудия с 24 февраля 2026 года сроком на один год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

судья ВККС ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Командировка судей в 2026 году: какое решение принял ВСП после представления ВККС

Решения касаются судей из Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей.

ВСП уволила в отставку трех судей и оставила без рассмотрения заявление судьи Волковой

Среди уволенных — судьи из Закарпатья, Кировоградщины и Киева.

Нужно ли повышать налоги для ФЛП в Украине: опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующей упрощенной системой налогообложения для ФЛП и повышением налоговой нагрузки.

Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]