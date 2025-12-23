Командировка судей в 2026 году: какое решение принял ВСП после представления ВККС

Решения касаются судей из Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей.

23 декабря Высший совет правосудия рассмотрел представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины и материалы по командировке судей в другие суды для осуществления правосудия.

ВСП принял:

командировать судью Терновского городского суда Днепропетровской области СОЛОДОВНИК Ирину Сергеевну в Лозовский горрайонный суд Харьковской области для осуществления правосудия с 5 января 2026 года сроком на один год;

командировать судью Авдеевского городского суда Донецкой области МАЛАНЮКА Олега Ярославовича в Центрально-Городской районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области для осуществления правосудия с 1 января 2026 года сроком на один год;

досрочно прекратить командировку судьи Салтовского районного суда города Харькова ЕРМАК Натальи Валентиновны в Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области;

продлить срок командировки судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области ПРИТУЛЯКА Сергея Анатольевича в Южный районный суд города Каменского Днепропетровской области для осуществления правосудия с 24 февраля 2026 года сроком на один год.

