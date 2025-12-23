  1. В Україні

Свириденко: ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет, найбільше постраждали енергооб’єкти

10:27, 23 грудня 2025
Юлія Свириденко повідомила, що найбільше постраждали енергооб’єкти на заході країни.
Джерело фото: Юлія Свириденко / facebook.com
Прем’єр міністр України Юлія Свириденко повідомила, що після нічного обстрілу були скоординувані всі служби для ліквідації наслідків російської атаки, яка сталася 23 грудня.

За її словами, ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет.

«Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки.

Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», - заявила вона.

Юлія Свириденко підкреслила, що обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси.

