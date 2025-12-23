Свириденко: враг применил более 600 дронов и десятки ракет, больше всего пострадали энергообъекты

Юлия Свириденко сообщила, что больше всего пострадали энергетические объекты на западе страны.

Источник фото: Юлия Свириденко / facebook.com

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что после ночного обстрела были скоординированы все службы для ликвидации последствий российской атаки, которая произошла 23 декабря.

По ее словам, враг применил более 600 дронов и десятки ракет.

«Это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и чувства безопасности.

В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Из-за действий врага по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме», — заявила она.

Юлия Свириденко подчеркнула, что областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть людям электроснабжение. Для этого задействованы все ресурсы.

