ДБР передало до суду справу про незаконне збагачення ексначальника логістики ЗСУ на понад 17 млн грн

За даними НАЗК, він придбав 14 земельних ділянок у Київській області, квартиру, кілька автомобілів — Toyota Tundra, Škoda Octavia та Hyundai Tucson, а також ОВДЗ.

Державне бюро розслідувань за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника Центрального управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами Командування сил логістики Збройних Сил України.

Як вказали у НАЗК, експосадовцю інкримінують незаконне збагачення на суму понад 17 млн грн. За даними НАЗК, у 2023–2024 роках він придбав 14 земельних ділянок у Київській області, квартиру, кілька автомобілів — Toyota Tundra, Škoda Octavia та Hyundai Tucson, а також облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України. Активи оформлювалися як на самого посадовця, так і на його родичів.

Під час моніторингу способу життя НАЗК проаналізувало доходи та витрати колишнього військовослужбовця і членів його сім’ї та дійшло висновку, що законних джерел для таких придбань вони не мали.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Крім того, йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами — ч. 1 ст. 263 КК України.

