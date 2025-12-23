ГБР передало в суд дело о незаконном обогащении экс-начальника логистики ВСУ на сумму более 17 млн грн

По данным НАПК, он приобрел 14 земельных участков в Киевской области, квартиру, несколько автомобилей — Toyota Tundra, Škoda Octavia и Hyundai Tucson, а также ОВГЗ.

Государственное бюро расследований по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в НАПК, экс-должностному лицу инкриминируют незаконное обогащение на сумму более 17 млн грн. По данным НАПК, в 2023–2024 годах он приобрел 14 земельных участков в Киевской области, квартиру, несколько автомобилей — Toyota Tundra, Škoda Octavia и Hyundai Tucson, а также облигации внутреннего государственного займа, эмитированные Министерством финансов Украины. Активы оформлялись как на самого должностного лица, так и на его родственников.

В ходе мониторинга образа жизни НАПК проанализировало доходы и расходы бывшего военнослужащего и членов его семьи и пришло к выводу, что законных источников для таких приобретений у них не было.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). Кроме того, ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами — ч. 1 ст. 263 УК Украины.

