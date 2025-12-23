  1. В Украине

ГБР передало в суд дело о незаконном обогащении экс-начальника логистики ВСУ на сумму более 17 млн грн

12:06, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным НАПК, он приобрел 14 земельных участков в Киевской области, квартиру, несколько автомобилей — Toyota Tundra, Škoda Octavia и Hyundai Tucson, а также ОВГЗ.
ГБР передало в суд дело о незаконном обогащении экс-начальника логистики ВСУ на сумму более 17 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в НАПК, экс-должностному лицу инкриминируют незаконное обогащение на сумму более 17 млн грн. По данным НАПК, в 2023–2024 годах он приобрел 14 земельных участков в Киевской области, квартиру, несколько автомобилей — Toyota Tundra, Škoda Octavia и Hyundai Tucson, а также облигации внутреннего государственного займа, эмитированные Министерством финансов Украины. Активы оформлялись как на самого должностного лица, так и на его родственников.

В ходе мониторинга образа жизни НАПК проанализировало доходы и расходы бывшего военнослужащего и членов его семьи и пришло к выводу, что законных источников для таких приобретений у них не было.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). Кроме того, ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами — ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАПК ГБР подозреваемый незаконное обогащение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

ВСП отстранил от правосудия судью Ольгу Лелик еще на два месяца — ее подозревают в смертельном ДТП

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения.

Командировка судей в 2026 году: какое решение принял ВСП после представления ВККС

Решения касаются судей из Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей.

ВСП уволила в отставку трех судей и оставила без рассмотрения заявление судьи Волковой

Среди уволенных — судьи из Закарпатья, Кировоградщины и Киева.

Нужно ли повышать налоги для ФЛП в Украине: опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующей упрощенной системой налогообложения для ФЛП и повышением налоговой нагрузки.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]