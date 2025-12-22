Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

КАС ВС залишив без задоволення касаційну скаргу Міністерства оборони України та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі № 560/8168/24 щодо протиправності відмови у наданні статусу учасника бойових дій члену добровольчого формування територіальної громади.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогою зобов’язати Міністерство оборони України надати йому статус учасника бойових дій. Він зазначав, що є добровольцем територіальної оборони, що підтверджується контрактом від 22 квітня 2022 року та посвідченням, виданим добровольчим формуванням територіальної громади «Укроборонпром».

На підставі наказу командира військової частини позивача було зараховано до складу добровольчого формування територіальної громади та переведено в оперативне підпорядкування військової частини до 5 липня 2022 року. У цей період він виконував завдання в районах ведення бойових дій, що підтверджується довідками військових частин, виданими на підставі витягів з бойових наказів, розпоряджень та журналів бойових дій.

Хмельницький окружний адміністративний суд, а згодом і Сьомий апеляційний адміністративний суд дійшли висновку про наявність у позивача права на отримання статусу учасника бойових дій та частково задовольнили позов.

Висновки Верховного Суду

Підставою для відмови Комісією в наданні статусу учасника бойових дій став висновок про те, що нормативно-правовими актами України на момент звернення із заявою порядок надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, не визначений.

Колегія суддів визнала такий висновок Комісії Міністерства оборони України необґрунтованим, оскільки право на встановлення статусу учасника бойових дій для членів добровольчих формувань територіальних громад, які брали безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України, прямо закріплене в положенні пункту 19 частини першої статті 6 Закону №3551-ХІІ. Крім того, частина друга статті 24 Закону №1702-IX прямо поширює на членів добровольчих формувань територіальних громад гарантії соціального захисту, передбачені Законом №3551-ХІІ.

З урахуванням наведеного колегія суддів дійшла висновку, що члени добровольчих формувань територіальних громад мають право на встановлення статусу учасника бойових дій за умови доведення факту їхньої безпосередньої участі у бойових діях чи заходах оборони, що підтверджується наказами, довідками та іншими офіційними документами.

Враховуючи викладене, колегія суддів встановила, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову, а наведені у касаційній скарзі доводи не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи Верховним Судом.

Верховний Суд зазначив, що право членів добровольчих формувань територіальних громад на встановлення статусу учасника бойових дій прямо передбачене пунктом 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Водночас сам по собі факт членства у добровольчому формуванні, участі в заходах територіальної оборони чи перебування в районі бойових дій не є достатнім для надання статусу учасника бойових дій.

Тому Верховний Суд дійшов висновку, що рішення про надання статусу учасника бойових дій має ухвалюватися комісією за результатами індивідуальної оцінки сукупності таких доказів. Обов’язок подання первинних доказів покладається на заявника, тоді як комісія зобов’язана забезпечити їх перевірку та, у разі потреби, витребувати додаткові документи в межах своїх повноважень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.