Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

КАС ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства обороны Украины и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций по делу № 560/8168/24 о противоправности отказа в предоставлении статуса участника боевых действий члену добровольного формирования территориальной общины.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием обязать Министерство обороны Украины предоставить ему статус участника боевых действий. Он указал, что является добровольцем территориальной обороны, что подтверждается контрактом от 22 апреля 2022 года и удостоверением, выданным добровольческим формированием территориальной общины «Укроборонпром».

На основании приказа командира военной части истца он был зачислен в состав добровольческого формирования территориальной общины и переведен в оперативное подчинение военной части до 5 июля 2022 года. В этот период он выполнял задачи в районах ведения боевых действий, что подтверждается справками военных частей, выданными на основании выписок из боевых приказов, распоряжений и журналов боевых действий.

Хмельницкий окружной административный суд, а затем и Седьмой апелляционный административный суд пришли к выводу о наличии у истца права на получение статуса участника боевых действий и частично удовлетворили иск.

Выводы Верховного Суда

Основанием для отказа Комиссией в предоставлении статуса участника боевых действий стал вывод о том, что нормативно-правовыми актами Украины на момент обращения с заявлением порядок предоставления статуса участника боевых действий добровольцам, которые принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, не определен.

Коллегия судей признала такой вывод Комиссии Министерства обороны Украины необоснованным, поскольку право на установление статуса участника боевых действий для членов добровольческих формирований территориальных громад, которые принимали непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, прямо закреплено в положении пункта 19 части первой статьи 6 Закона №3551-XII. Кроме того, часть вторая статьи 24 Закона №1702-IX прямо распространяет на членов добровольческих формирований территориальных громад гарантии социального обеспечения, предусмотренные Законом №3551-XII.

С учетом изложенного коллегия судей пришла к выводу, что члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право на установление статуса участника боевых действий при условии доказательства факта их непосредственного участия в боевых действиях или мероприятиях по обороне, что подтверждается приказами, справками и другими официальными документами.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия судей установила, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска, а приведенные в кассационной жалобе доводы не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела Верховным Судом.

Верховный Суд отметил, что право членов добровольческих формирований территориальных громад на установление статуса участника боевых действий прямо предусмотрено пунктом 19 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального обеспечения».

В то же время сам факт членства в добровольческом формировании, участия в мероприятиях территориальной обороны или пребывания в районе боевых действий не является достаточным для предоставления статуса участника боевых действий.

Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что решение о предоставлении статуса участника боевых действий должно приниматься комиссией по результатам индивидуальной оценки совокупности таких доказательств. Обязанность предоставления первичных доказательств возлагается на заявителя, тогда как комиссия обязана обеспечить их проверку и, при необходимости, запросить дополнительные документы в пределах своих полномочий.

