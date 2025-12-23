ВККС рекомендувала призначити на посади чотирьох суддів

Четверо суддів підтвердили відповідність займаній посаді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 22 грудня у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посади чотирьох суддів. Про це повідомила ВККС.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Двоє суддів пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Романовського Євгенія Олеговича для призначення на посаду судді Рубіжанського міського суду Луганської області;

для призначення на посаду судді Рубіжанського міського суду Луганської області; Дідика Андрія Володимировича для призначення на посаду судді Зарічненського районного суду Рівненської області.

У зв’язку з підтвердженням здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, вважаються такими, що підтвердили відповідність займаній посаді двоє суддів. Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Котельву Катерину Олександрівну для призначення на посаду судді Галицького районного суду міста Львова;

для призначення на посаду судді Галицького районного суду міста Львова; Максиміва Ігоря Володимировича для призначення на посаду судді Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

