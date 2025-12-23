ВККС рекомендовала назначить на должности четырех судей
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 22 декабря в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендации для назначения на должности четырех судей. Об этом сообщила ВККС.
Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.
Двое судей прошли квалификационное оценивание и признаны Комиссией такими, которые соответствуют занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:
- Романовского Евгения Олеговича для назначения на должность судьи Рубежанского городского суда Луганской области;
- Дидыка Андрея Владимировича для назначения на должность судьи Заречненского районного суда Ровенской области.
В связи с подтверждением способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде считаются такими, что подтвердили соответствие занимаемой должности, двое судей. Комиссия приняла решение рекомендовать:
- Котельву Екатерину Александровну для назначения на должность судьи Галицкого районного суда города Львова;
- Максимива Игоря Владимировича для назначения на должность судьи Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.
