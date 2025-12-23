  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должности четырех судей

10:36, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Четверо судей подтвердили соответствие занимаемой должности.
ВККС рекомендовала назначить на должности четырех судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 22 декабря в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендации для назначения на должности четырех судей. Об этом сообщила ВККС.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Двое судей прошли квалификационное оценивание и признаны Комиссией такими, которые соответствуют занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

  • Романовского Евгения Олеговича для назначения на должность судьи Рубежанского городского суда Луганской области;
  • Дидыка Андрея Владимировича для назначения на должность судьи Заречненского районного суда Ровенской области.

В связи с подтверждением способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде считаются такими, что подтвердили соответствие занимаемой должности, двое судей. Комиссия приняла решение рекомендовать:

  • Котельву Екатерину Александровну для назначения на должность судьи Галицкого районного суда города Львова;
  • Максимива Игоря Владимировича для назначения на должность судьи Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Командировка судей в 2026 году: какое решение принял ВСП после представления ВККС

Решения касаются судей из Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей.

ВСП уволила в отставку трех судей и оставила без рассмотрения заявление судьи Волковой

Среди уволенных — судьи из Закарпатья, Кировоградщины и Киева.

Нужно ли повышать налоги для ФЛП в Украине: опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующей упрощенной системой налогообложения для ФЛП и повышением налоговой нагрузки.

Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]