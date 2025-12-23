Скандал на Київщині: педагога, який робив заборонені матеріали за участю учнів, відпустили під домашній арешт

Прокуратура готує апеляційну скаргу.

Ювенальні прокурори Бориспільської окружної прокуратури готують апеляційну скаргу на судове рішення, яким обвинуваченому у вчиненні сексуального насильства щодо малолітніх та виготовленні фото- та відео матеріалів за участю учнів, змінено запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.

Як вказують у Київській обласній прокуратурі, йдеться про 22-річного жителя м. Бориспіль, колишнього педагога-організатора одного з місцевих ліцеїв, щодо якого до суду скеровано обвинувальний акт.

За даними слідства, обвинувачений, користуючись довірою дітей та авторитетом педагога, у 2023 та 2025 роках неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що він виготовляв фото- та відео матеріали за участю учнів. У травні цього року вчителя було викрито.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4, 6 ст. 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство щодо малолітніх, учинене повторно, а також за ч. 3 ст. 301-1 КК України — виготовлення дитячої порнографії. Сім місяців чоловік перебував у слідчому ізоляторі.

«Прокуратура вважає зміну запобіжного заходу необґрунтованою та такою, що не відповідає тяжкості інкримінованих злочинів і наявним ризикам, у зв’язку з чим рішення суду буде оскаржене в апеляційному порядку», - заявили у Київській обласній прокуратурі.

