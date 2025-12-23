  1. В Украине

Скандал в Киевской области: педагога, который делал запрещенные материалы с участием учеников, отпустили под домашний арест

11:48, 23 декабря 2025
Прокуратура готовит апелляционную жалобу.
Ювенальные прокуроры Бориспольской окружной прокуратуры готовят апелляционную жалобу на судебное решение, которым обвиняемому в совершении сексуального насилия в отношении малолетних и изготовлении фото- и видеоматериалов с участием учеников изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Как указывают в Киевской областной прокуратуре, речь идет о 22-летнем жителе г. Борисполь, бывшем педагоге-организаторе одного из местных лицеев, в отношении которого в суд направлен обвинительный акт.

По данным следствия, обвиняемый, пользуясь доверием детей и авторитетом педагога, в 2023 и 2025 годах неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников в возрасте 12 лет.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что он изготавливал фото- и видеоматериалы с участием учеников. В мае этого года учитель был разоблачен.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4, 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие в отношении малолетних, совершенное повторно, а также по ч. 3 ст. 301-1 УК Украины — изготовление детской порнографии. Семь месяцев мужчина находился в следственном изоляторе.

«Прокуратура считает изменение меры пресечения необоснованным и таким, что не соответствует тяжести инкриминируемых преступлений и имеющимся рискам, в связи с чем решение суда будет обжаловано в апелляционном порядке», — заявили в Киевской областной прокуратуре.

