В Україні хочуть оновити правила роботи на ринку цінних паперів — стартує обговорення
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проєкт рішення про внесення змін до рішення від 3 листопада 2020 року № 640, яким передбачено оновлення вимог щодо здійснення діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу та управління портфелем фінансових інструментів.
Передбачається оновлення вимог до діяльності інвестиційних фірм, зокрема в частині:
- внутрішніх документів інвестиційної фірми;
- операційних вимог та обмежень;
- укладання особистих угод;
- заходів із запобігання конфлікту інтересів;
- використання програмно-технічного комплексу;
- процедур запобігання зловживанням на ринках капіталу;
- роботи з клієнтами, зокрема інформування про послуги та фінансові інструменти, оцінювання клієнтів, застосування заходів для досягнення найкращого результату для клієнта, а також звітування;
- здійснення діяльності з управління портфелем фінансових інструментів та андеррайтингу;
- надання інвестиційних порад та здійснення інвестиційних досліджень;
- діяльності маркет-мейкерів;
- здійснення маржинальних операцій.
Крім того, з метою імплементації положень законодавства ЄС, проєктом передбачається запровадження інституту пов’язаних агентів та впровадження в діяльність інвестиційних фірм інструментів підтримки ринкової ціни, зокрема заходів стабілізації.
Обговорення зазначеного проєкту триватиме до 16 січня 2026 року. Свої коментарі та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу: [email protected].
