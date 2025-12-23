  1. В Україні

В Україні хочуть оновити правила роботи на ринку цінних паперів — стартує обговорення

09:24, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нацкомісія пропонує оновити вимоги до діяльності інвестиційних фірм.
В Україні хочуть оновити правила роботи на ринку цінних паперів — стартує обговорення
Фото: facebook.com/nssmc.ukraine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проєкт рішення про внесення змін до рішення від 3 листопада 2020 року № 640, яким передбачено оновлення вимог щодо здійснення діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу та управління портфелем фінансових інструментів.

Передбачається оновлення вимог до діяльності інвестиційних фірм, зокрема в частині:

  • внутрішніх документів інвестиційної фірми;
  • операційних вимог та обмежень;
  • укладання особистих угод;
  • заходів із запобігання конфлікту інтересів;
  • використання програмно-технічного комплексу;
  • процедур запобігання зловживанням на ринках капіталу;
  • роботи з клієнтами, зокрема інформування про послуги та фінансові інструменти, оцінювання клієнтів, застосування заходів для досягнення найкращого результату для клієнта, а також звітування;
  • здійснення діяльності з управління портфелем фінансових інструментів та андеррайтингу;
  • надання інвестиційних порад та здійснення інвестиційних досліджень;
  • діяльності маркет-мейкерів;
  • здійснення маржинальних операцій.

Крім того, з метою імплементації положень законодавства ЄС, проєктом передбачається запровадження інституту пов’язаних агентів та впровадження в діяльність інвестиційних фірм інструментів підтримки ринкової ціни, зокрема заходів стабілізації.

Обговорення зазначеного проєкту триватиме до 16 січня 2026 року. Свої коментарі та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу: [email protected].  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]