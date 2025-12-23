В Україні хочуть оновити правила роботи на ринку цінних паперів — стартує обговорення

Нацкомісія пропонує оновити вимоги до діяльності інвестиційних фірм.

Фото: facebook.com/nssmc.ukraine

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проєкт рішення про внесення змін до рішення від 3 листопада 2020 року № 640, яким передбачено оновлення вимог щодо здійснення діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу та управління портфелем фінансових інструментів.

Передбачається оновлення вимог до діяльності інвестиційних фірм, зокрема в частині:

внутрішніх документів інвестиційної фірми;

операційних вимог та обмежень;

укладання особистих угод;

заходів із запобігання конфлікту інтересів;

використання програмно-технічного комплексу;

процедур запобігання зловживанням на ринках капіталу;

роботи з клієнтами, зокрема інформування про послуги та фінансові інструменти, оцінювання клієнтів, застосування заходів для досягнення найкращого результату для клієнта, а також звітування;

здійснення діяльності з управління портфелем фінансових інструментів та андеррайтингу;

надання інвестиційних порад та здійснення інвестиційних досліджень;

діяльності маркет-мейкерів;

здійснення маржинальних операцій.

Крім того, з метою імплементації положень законодавства ЄС, проєктом передбачається запровадження інституту пов’язаних агентів та впровадження в діяльність інвестиційних фірм інструментів підтримки ринкової ціни, зокрема заходів стабілізації.

Обговорення зазначеного проєкту триватиме до 16 січня 2026 року. Свої коментарі та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу: [email protected].

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.