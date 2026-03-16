16 березня – яке сьогодні свято та головні події

16 березня в Україні і світі святкують День свободи інформації

У понеділок, 16 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

16 березня в Україні і світі святкують День свободи інформації. Міжнародна дата присвячена праву кожної людини отримувати інформацію про діяльність органів влади та інші суспільно важливі дані. Свято приурочене до дня народження Джеймс Медісон — одного з авторів Конституції США і четвертого американського президента. Він підкреслював, що демократичне суспільство може існувати лише тоді, коли громадяни мають доступ до інформації та знають, як діє влада.

Також 16 березня День чорної преси. Ця дата присвячена історії афроамериканських газет і їхній ролі у боротьбі за рівні права, свободу слова та справедливість. Саме цього дня 1827 року у Нью-Йорк почала виходити перша газета для афроамериканського населення — Freedom’s Journal. Її заснували журналісти й громадські діячі Самуель Корніш та Джон Браун Рассворм. Видання створили для того, щоб афроамериканці могли самі розповідати про своє життя, проблеми та прагнення до свободи.

А ще 16 березня День без селфі. Це день, коли людям пропонують зробити паузу від постійних фотографій і соціальних мереж, щоб більше жити справжнім моментом. Головна ідея свята — відкласти телефони й камери, звернути увагу на спілкування з людьми та навколишній світ, а не на лайки чи цифрове схвалення.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 16 березня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Савина і Папи. Святий мученик Савин Єрмопольський походив із єгипетського міста Єрмополь. Він був знатною людиною і правителем міста, але під час переслідувань християн залишив усе й переховувався разом з іншими віруючими. За переказом, його видав переслідувачам один жебрак, якому Савин раніше допоміг. Святого схопили, жорстоко катували і зрештою втопили у річці близько 287 року.

Календар важливих подій за 16 березня

587 рік до н. е. — цар Вавилону Навуходоносор II захоплює Єрусалим (згідно з Хронікою Навуходоносора).

870 рік — у Болгарії засновано православну церкву.

1521 рік — під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягає Філіппінських островів; через півтора місяця він загинув у битві з місцевими племенами.

1669 рік — підписано Глухівські статті між гетьманом Лівобережної України Дем'яном Многогрішним та московським урядом.

1827 рік — вийшов перший в США журнал, заснований афроамериканцями, — "Журнал свободи".

1851 рік — Іспанія та Ватикан підписують конкордат, згідно з яким католицька церква визнається єдиною державною, а вся система освіти повинна відповідати католицьким канонам.

1880 рік — українського поета Івана Франка арештовують за підозрою в революційній агітації.

1900 рік — офіційне відкриття Мінойської цивілізації англійським археологом Артуром Евансом.

1917 рік — у Києві відбувається велика маніфестація, присвячена святу революції.

1919 рік — у США випробовують перший бездротовий телефон для зв'язку з літаком.

1923 рік — в Італії поліція забороняє свист та інші прояви незадоволення під час театральних вистав.

1960 рік — у Нью-Йорку презентують перший автомобіль на сонячних батареях.

1990 рік — у Львові відкривається перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

1998 рік — Папа Римський Іван Павло II вибачається за мовчання та бездіяльність багатьох католиків під час Голокосту.

2006 рік — Генеральна Асамблея ООН майже одностайно ухвалює рішення про створення Ради з прав людини.

2014 рік — в Криму відбувається незаконний "референдум", який став частиною окупації Росією півострова.

2022 рік — російські війська здійснюють авіаудар по Маріупольському театру.

