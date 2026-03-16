16 марта – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 16 марта 2026
16 марта в Украине и мире празднуют День свободы информации.
Фото: nationaldaycalendar.com
В понедельник, 16 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

16 марта в Украине и мире празднуют День свободы информации. Международная дата посвящена праву каждого человека получать информацию о деятельности органов власти и других общественно важных данных. Праздник приурочен ко дню рождения Джеймс Мэдисон — одного из авторов Конституции США и четвертого американского президента. Он подчеркивал, что демократическое общество может существовать только тогда, когда граждане имеют доступ к информации и знают, как действуют власти.

Также 16 марта День черной прессы. Эта дата посвящена истории афроамериканских газет и их роли в борьбе за равные права, свободу слова и справедливость. Именно в этот день 1827 года в Нью-Йорк начала выходить первая газета для афтоамериканского населения Freedom’s Journal. Ее основали журналисты и общественные деятели Самуэль Корниш и Джон Браун Рассворм. Издание создали для того, чтобы афроамериканцы могли сами рассказывать о своей жизни, проблемах и стремлениях к свободе.

А еще 16 марта День без селфи. Это день, когда людям предлагают сделать паузу от постоянных фотографий и социальных сетей, чтобы жить настоящим моментом. Главная идея праздника — отложить телефоны и камеры, обратить внимание на общение с людьми и окружающий мир, а не на ругательства или цифровое одобрение.

Какой сегодня церковный праздник

16 марта верующие празднуют День памяти святых мучеников Савина и Папы. Святой мученик Савин Ермопольский происходил из египетского города Ермополь. Он был знатным человеком и правителем города, но во время преследований христиан оставил все и скрывался вместе с другими верующими. По преданию, его выдал преследователям один нищий, которому Савин раньше помог. Святого схватили, жестоко пытали и в конце концов утопили в реке около 287 года.  

Календарь важных событий за 16 марта

587 год до н. е. — царь Вавилона Навуходоносор II восхищает Иерусалим (согласно Хронике Навуходоносора).

870 год — в Болгарии основана православная церковь.

1521 год — во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достигает Филиппинских островов; спустя полтора месяца он погиб в сражении с местными племенами.

1669 год - подписаны Глуховские статьи между гетманом Левобережной Украины Демьяном Многогрешным и московским правительством.

1827 год – вышел первый в США журнал, основанный афроамериканцами, – "Журнал свободы".

1851 год — Испания и Ватикан подписывают конкордат, согласно которому католическая церковь признается единой государственной, а вся система образования должна соответствовать католическим канонам.

1880 год — украинского поэта Ивана Франко арестовывают по подозрению в революционной агитации.

1900 год – официальное открытие Минойской цивилизации английским археологом Артуром Эвансом.

1917 год - в Киеве проходит большая манифестация, посвященная празднику революции.

1919 год – в США испытывают первый беспроводной телефон для связи с самолетом.

1923 год — в Италии полиция запрещает свист и другие проявления недовольства во время театральных представлений.

1960 год – в Нью-Йорке презентуют первый автомобиль на солнечных батареях.

1990 год - во Львове открывается первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко.

1998 год - Папа Римский Иоанн Павел II извиняется за молчание и бездействие многих католиков во время Холокоста.

2006 год - Генеральная Ассамблея ООН почти единогласно принимает решение о создании Совета по правам человека.

2014 год - в Крыму происходит незаконный "референдум", ставший частью оккупации Россией полуострова.

2022 год – российские войска совершают авиаудар по Мариупольскому театру.

