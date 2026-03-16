Депутати ініціюють підвищення мінімальної пенсії з 2595 грн до 7500 грн

Кабінету Міністрів пропонується невідкладно подати законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.

Фото: tsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Депутати збираються звернутися до Кабінету Міністрів України щодо термінового підвищення мінімальної пенсії за віком до фактичного рівня прожиткового мінімуму (близько 7000–7500 грн замість закладених у бюджеті 2595 грн), оскільки нинішній розмір штучно занижений, порушує Конституцію та не дозволяє пенсіонерам забезпечувати базові потреби — купувати продукти, ліки та оплачувати ЖКГ. У Раді зареєстровано відповідний проєкт №15059.

Проєктом Постанови передбачено рекомендувати Кабінету Міністрів України невідкладно подати на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком», у якому передбачити:

невідкладне підвищення розміру мінімальної пенсії за віком до очікуваного фактичного розміру прожиткового мінімуму за методологією для непрацездатних осіб;

фінансування додаткових видатків за рахунок скорочення не першочергових видатків державного бюджету, надходжень коштів іноземних держав, недопущення приховування податків і зборів у тіньовому секторі економіки та в офшорних зонах.

Як зазначають народні депутати в пояснювальній записці, у статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

В порушення цього Закону України у Законі України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» затверджено занижений розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на кожен місяць — 2595 гривень, що підтверджується такими даними: у січні 2026 року фактичний розмір прожиткового мінімуму за методологією для непрацездатних осіб становив 6954 гривні. За прогнозними розрахунками очікується фактичний розмір прожиткового мінімуму за методологією для непрацездатних осіб у середньому:

за другий квартал 2026 року — 7241 грн;

за третій квартал 2026 року — 7318 грн;

за четвертий квартал 2026 року — 7590 грн.

Таке заниження розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та мінімальної пенсії за віком є порушенням статті 22 Конституції України, якою передбачено: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

Внаслідок заниження розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за методологією занижено також мінімальний розмір пенсії за віком. Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» мінімальна пенсія за віком виплачена за січень-лютий 2026 року в розмірі 2595 грн, і в такій самій сумі виплачуватиметься у березні-грудні 2026 року.

Внаслідок заниження мінімального розміру пенсії за віком для пенсіонерів та осіб з інвалідністю занижуються розміри пенсії та різні надбавки до пенсій для пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Пенсіонери та особи з інвалідністю не можуть забезпечити своє проживання, оскільки на пенсійні виплати в занижених розмірах неможливо придбавати продукти харчування та необхідні ліки, а також оплачувати необґрунтовано підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги, констатують нардепи.

Відтак, враховуючи зазначене заниження затверджених розмірів прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб та мінімальної пенсії за віком, а також з метою припинення порушення статті 22 Конституції України та статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», депутати наполягають на внесені змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.