Депутаты инициируют повышение минимальной пенсии с 2595 грн до 7500 грн

Кабинету Министров предлагается незамедлительно внести законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2026 год.

Депутаты собираются обратиться к Кабинету Министров Украины срочно повысить минимальную пенсию по возрасту до фактического уровня прожиточного минимума (около 7000–7500 грн вместо заложенных в бюджете 2595 грн), поскольку нынешний размер искусственно занижен, нарушает Конституцию и не позволяет пенсионерам обеспечивать базовые потребности — покупать продукты, лекарства и оплачивать ЖКХ. В раде зарегистрирован соответствующий проект №15059.

Проектом Постановления предусмотрено рекомендовать Кабинету Министров Украины безотлагательно подать на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно повышения размера минимальной пенсии по возрасту», в котором предусмотреть:

- безотлагательное повышение размера минимальной пенсии по возрасту до ожидаемого фактического размера прожиточного минимума по методологии для нетрудоспособных лиц;

- финансирование дополнительных расходов за счет сокращения не первоочередных расходов государственного бюджета, поступлений средств иностранных государств, недопущения сокрытия налогов и сборов в теневом секторе экономики и в офшорных зонах.

Как отмечают народные депутаты в пояснительной записке, в статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено, что минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

В нарушение данного Закона Украины в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» утвержден заниженный размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на каждый месяц — 2595 гривен, что подтверждается следующими данным в январе 2026 года фактический размер прожиточного минимума по методологии для нетрудоспособных лиц составил 6954 гривны. По прогнозным расчетам ожидается фактический размер прожиточного минимума по методологии для нетрудоспособных лиц в среднем:

- за второй квартал 2026 года — 7241 грн;

- за третий квартал 2026 года — 7318 грн;

- за четвертый квартал 2026 года — 7590 грн.

Такое занижение размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и минимальной пенсии по возрасту является нарушением статьи 22 Конституции Украины, которой предусмотрено: «Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».

Вследствие занижения размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц по методологии занижен также минимальный размер пенсии по возрасту. Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» минимальная пенсия по возрасту выплачена за январь-февраль 2026 года в размере 2595 грн, и в такой же сумме будет выплачиваться в марте-декабре 2026 года.

Вследствие занижения минимального размера пенсии по возрасту для пенсионеров и лиц с инвалидностью занижаются размеры пенсии и различные надбавки к пенсиям для пенсионеров и лиц с инвалидностью. Пенсионеры и лица с инвалидностью не могут обеспечить свое проживание, поскольку на пенсионные выплаты в заниженных размерах невозможно приобретать продукты питания и необходимые лекарства, а также оплачивать необоснованно повышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, констатируют нардепы.

Следовательно, учитывая указанное занижение утвержденных размеров прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц и минимальной пенсии по возрасту, а также с целью прекращения нарушения статьи 22 Конституции Украины и статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», депутаты настаивают на внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

