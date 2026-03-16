Українська кіберспортивна команда NAVI виграла престижний турнір ESL Pro League Season 23

NAVI стали переможцями ESL Pro League Season 23, здолавши у фіналі Aurora.

У шведському Стокгольмі 15 березня відбувся фінал ESL Pro League Season 23 між Natus Vincere та Aurora.

Українська кіберспортивна команда переграла суперників з рахунком 3:1.

До сьогодні команди зустрічалися між собою 4 рази, і у всіх чотирьох випадках перемагала саме українська організація.

NAVI виграли свій перший тір-1 турнір з жовтня 2024.

ESL Pro League Season 23

Natus Vincere (#8 VRS) проти Aurora (#6 VRS) – 3:1

Мапи: Mirage (13-7) - пік NAVI, Anubis (11-13) - пік Aurora, Nuke (13-8) - пік NAVI, Dust2 (13-9) - пік Aurora

Natus Vincere: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze

Aurora: MAJ3R, XANTARES, woxic, Wicadia, soulfly

