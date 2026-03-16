Украинская киберспортивная команда NAVI выиграла престижный турнир ESL Pro League Season 23

10:00, 16 марта 2026
NAVI стали победителями ESL Pro League Season 23, одолев в финале Aurora.
Украинская киберспортивная команда NAVI выиграла престижный турнир ESL Pro League Season 23
 В шведском Стокгольме 15 марта состоялся финал ESL Pro League Season 23 между Natus Vincere и Aurora.

Украинская киберспортивная команда обыграла соперников со счетом 3:1.

До сегодняшнего дня команды встречались между собой 4 раза, и во всех четырех случаях побеждала именно украинская организация.

NAVI выиграли свой первый тир-1 турнир с октября 2024 года.

ESL Pro League Season 23

Natus Vincere (#8 VRS) против Aurora (#6 VRS) – 3:1

Карты:

Mirage (13–7) — пик NAVI

Anubis (11–13) — пик Aurora

Nuke (13–8) — пик NAVI

Dust2 (13–9) — пик Aurora

Natus Vincere: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze

Aurora: MAJ3R, XANTARES, woxic, Wicadia, soulfly

