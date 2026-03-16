Украинская киберспортивная команда NAVI выиграла престижный турнир ESL Pro League Season 23
В шведском Стокгольме 15 марта состоялся финал ESL Pro League Season 23 между Natus Vincere и Aurora.
Украинская киберспортивная команда обыграла соперников со счетом 3:1.
До сегодняшнего дня команды встречались между собой 4 раза, и во всех четырех случаях побеждала именно украинская организация.
NAVI выиграли свой первый тир-1 турнир с октября 2024 года.
ESL Pro League Season 23
Natus Vincere (#8 VRS) против Aurora (#6 VRS) – 3:1
Карты:
Mirage (13–7) — пик NAVI
Anubis (11–13) — пик Aurora
Nuke (13–8) — пик NAVI
Dust2 (13–9) — пик Aurora
Natus Vincere: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze
Aurora: MAJ3R, XANTARES, woxic, Wicadia, soulfly
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.