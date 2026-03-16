Мінцифри хоче заборонити офлайн-букмекерів і змінити податок на виграші

11:12, 16 березня 2026
Мінцифри пропонує нові правила для грального ринку.
Міністерство цифрової трансформації підготувало пакет законодавчих змін, який має оновити правила роботи грального ринку в Україні та запровадити цифровий контроль за діяльністю операторів.

Як зазначають у Мінцифри, гральну індустрію в Україні легалізували у 2020 році з метою вивести її з тіні та забезпечити прозорий державний контроль. І як вказують у Мінцифри, якщо у 2021 році бюджет отримав від галузі трохи більше ₴200 млн, то зараз ця цифра сягає близько ₴17 млрд на рік.

Втім, у міністерстві зазначають, що ринок розвивався швидше, ніж механізми державного нагляду. Чинна нормативна та податкова база містить низку суперечностей, через які легальним компаніям часто працювати складніше, ніж тим, що залишаються в тіні.

Законопроєкт пропонує змінити підхід до регулювання галузі — перейти від формального нагляду до цифрового контролю. Передбачено:

    • обов’язок для організаторів азартних ігор відстежувати ігрову поведінку та реагувати на ознаки ризикової залежності;
    • посилення контролю за онлайн-сегментом, зокрема, йдеться про виключення можливості здійснення букмекерської діяльності через букмекерські пункти задля зменшення ризиків легалізації (відмивання) доходів, а також посилення контролю за надавачами послуг у сфері організації азартних ігор з метою закриття «сірих зон» через технічних посередників;
    • можливість для гравця встановити персональні ліміти й самообмежитись;
    • чітку градацію порушень для ліцензіатів і співмірні санкції: за формальні порушення — штраф і вимога їх усунути, за серйозні — анулювання ліцензії.

У Мінцифрі вважають, що такі зміни дозволять підвищити прозорість ринку, зменшити частку тіньового сегмента та збільшити бюджетні надходження.

Нова правила оподаткування

Окремий законопроєкт пропонує нові правила оподаткування гральної сфери.

Наразі, як зазначають у міністерстві, галузь фактично стикається з подвійним оподаткуванням.

Зокрема, одночасно застосовуються податок на дохід від гральної діяльності та податок на прибуток підприємств. У результаті одна й та сама економічна база фактично оподатковується двічі. 

Крім того, податок на виграш сьогодні нараховується з повної суми виплати, без врахування ставки гравця. Тобто людина сплачує його навіть із власних грошей, які щойно внесла в гру.

В результаті, кажуть у Мінцифри, це призводить до десятків судових спорів на мільярди гривень і не сприяє детінізації галузі.

Пропонується:

    • встановити єдину ставку податку на дохід від організації азартних ігор — 18%;
    • усунути подвійне оподаткування;
    • визначити, що податок із виграшів сплачується з реального доходу гравця — різниці між внесеними коштами і виграшами;
    • звіряти податкову звітність бізнесу із даними Державної системи онлайн-моніторингу;
    • призначати податкові перевірки в разі значної розбіжності в даних.

У міністерстві очікують, що передбачуваність податкової моделі для бізнесу створить економічну мотивацію працювати легально та інвестувати в розвиток.

Ознайомитися з повними текстами законопроєктів можна тут:

    1. Зміни до Закону про азартні ігри (щодо контролю та захисту гравців)
    2. Зміни до Податкового кодексу (щодо нових правил оподаткування)

    Незалежність суду та безпека учасників: інтерв’ю з новообраною членкинею ВРП Тетяною Спірідоновою

    Новообрана членкиня ВРП Тетяна Спірідонова розповіла про питання бронювання працівників апаратів суду, безпеку в залах засідань та презумпцію добросовісності судді.

    Мінцифри пропонує обмежити доступ до інформації в реєстрах: навіщо вони це роблять

    Мінцифри винесло на громадське обговорення проєкт постанови, який передбачає новий порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів.

    Уряд заборонив українцям будувати «багатоповерхівки» замість городу у приватному секторі

    Будівництво танхаусів тепер потребує містобудівних умов, а архітектори ризикують втратити доступ до Е-системи після двох порушень: уряд впровадив зміни до процедур будівництва.

    Депутати ініціюють підвищення мінімальної пенсії з 2595 грн до 7500 грн

    Кабінету Міністрів пропонується невідкладно подати законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.

    ВП ВС: факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється у цивільному суді

    ВП ВС підтвердила, що факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється в порядку цивільного судочинства.

