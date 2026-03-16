  1. В Украине
  2. / Законодательство

Минцифры хочет запретить офлайн-букмекеров и изменить налог на выигрыши

11:12, 16 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минцифры предлагает новые правила для игорного рынка.
Минцифры хочет запретить офлайн-букмекеров и изменить налог на выигрыши
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации подготовило пакет законодательных изменений, который должен обновить правила работы игорного рынка в Украине и ввести цифровой контроль за деятельностью операторов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечают в Минцифры, игорную индустрию в Украине легализовали в 2020 году с целью вывести ее из тени и обеспечить прозрачный государственный контроль. И как указывают в Минцифры, если в 2021 году бюджет получил от отрасли чуть более ₴200 млн, то сейчас эта цифра достигает около ₴17 млрд в год.

Впрочем, в министерстве отмечают, что рынок развивался быстрее, чем механизмы государственного надзора. Действующая нормативная и налоговая база содержит ряд противоречий, из-за которых легальным компаниям часто работать сложнее, чем тем, кто остается в тени.

Законопроект предлагает изменить подход к регулированию отрасли — перейти от формального надзора к цифровому контролю. Предусмотрено:

• обязанность для организаторов азартных игр отслеживать игровое поведение и реагировать на признаки рискованной зависимости;
• усиление контроля за онлайн-сегментом, в частности, речь идет об исключении возможности осуществления букмекерской деятельности через букмекерские пункты для уменьшения рисков легализации (отмывания) доходов, а также усиления контроля над предоставлятелями услуг в сфере организации азартных игр с целью закрытия «серых зон» через технических посредников;
• возможность для игрока установить персональные лимиты и самоограничиться;
• четкую градацию нарушений для лицензиатов и соразмерные санкции: за формальные нарушения — штраф и требование их устранить, за серьезные — аннулирование лицензии.

В Минцифры считают, что такие изменения позволят повысить прозрачность рынка, уменьшить долю теневого сегмента и увеличить бюджетные поступления.

Новые правила налогообложения

Отдельный законопроект предлагает новые правила налогообложения игорной сферы.

Сейчас, как отмечают в министерстве, отрасль фактически сталкивается с двойным налогообложением.

В частности, одновременно применяются налог на доход от игорной деятельности и налог на прибыль предприятий. В результате одна и та же экономическая база фактически облагается налогом дважды.

Кроме того, налог на выигрыш сегодня начисляется с полной суммы выплаты, без учета ставки игрока. То есть человек платит его даже с собственных денег, которые только что внес в игру.

В результате, говорят в Минцифры, это приводит к десяткам судебных споров на миллиарды гривен и не способствует детенизации отрасли.

Предлагается:

• установить единую ставку налога на доход от организации азартных игр — 18%;
• устранить двойное налогообложение;
• определить, что налог с выигрышей уплачивается с реального дохода игрока — разницы между внесенными средствами и выигрышами;
• сверять налоговую отчетность бизнеса с данными Государственной системы онлайн-мониторинга;
• назначать налоговые проверки в случае значительного расхождения в данных.

В министерстве ожидают, что предсказуемость налоговой модели для бизнеса создаст экономическую мотивацию работать легально и инвестировать в развитие.

Ознакомиться с полными текстами законопроектов можно здесь:

  1. Изменения в Закон об азартных играх (о контроле и защите игроков)
  2. Изменения в Налоговый кодекс (о новых правилах налогообложения)

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Министерство цифровой трансформации налоги

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]