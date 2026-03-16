Минцифры хочет запретить офлайн-букмекеров и изменить налог на выигрыши

Минцифры предлагает новые правила для игорного рынка.

Министерство цифровой трансформации подготовило пакет законодательных изменений, который должен обновить правила работы игорного рынка в Украине и ввести цифровой контроль за деятельностью операторов.

Как отмечают в Минцифры, игорную индустрию в Украине легализовали в 2020 году с целью вывести ее из тени и обеспечить прозрачный государственный контроль. И как указывают в Минцифры, если в 2021 году бюджет получил от отрасли чуть более ₴200 млн, то сейчас эта цифра достигает около ₴17 млрд в год.

Впрочем, в министерстве отмечают, что рынок развивался быстрее, чем механизмы государственного надзора. Действующая нормативная и налоговая база содержит ряд противоречий, из-за которых легальным компаниям часто работать сложнее, чем тем, кто остается в тени.

Законопроект предлагает изменить подход к регулированию отрасли — перейти от формального надзора к цифровому контролю. Предусмотрено:

• обязанность для организаторов азартных игр отслеживать игровое поведение и реагировать на признаки рискованной зависимости;

• усиление контроля за онлайн-сегментом, в частности, речь идет об исключении возможности осуществления букмекерской деятельности через букмекерские пункты для уменьшения рисков легализации (отмывания) доходов, а также усиления контроля над предоставлятелями услуг в сфере организации азартных игр с целью закрытия «серых зон» через технических посредников;

• возможность для игрока установить персональные лимиты и самоограничиться;

• четкую градацию нарушений для лицензиатов и соразмерные санкции: за формальные нарушения — штраф и требование их устранить, за серьезные — аннулирование лицензии.

В Минцифры считают, что такие изменения позволят повысить прозрачность рынка, уменьшить долю теневого сегмента и увеличить бюджетные поступления.

Новые правила налогообложения

Отдельный законопроект предлагает новые правила налогообложения игорной сферы.

Сейчас, как отмечают в министерстве, отрасль фактически сталкивается с двойным налогообложением.

В частности, одновременно применяются налог на доход от игорной деятельности и налог на прибыль предприятий. В результате одна и та же экономическая база фактически облагается налогом дважды.

Кроме того, налог на выигрыш сегодня начисляется с полной суммы выплаты, без учета ставки игрока. То есть человек платит его даже с собственных денег, которые только что внес в игру.

В результате, говорят в Минцифры, это приводит к десяткам судебных споров на миллиарды гривен и не способствует детенизации отрасли.

Предлагается:

• установить единую ставку налога на доход от организации азартных игр — 18%;

• устранить двойное налогообложение;

• определить, что налог с выигрышей уплачивается с реального дохода игрока — разницы между внесенными средствами и выигрышами;

• сверять налоговую отчетность бизнеса с данными Государственной системы онлайн-мониторинга;

• назначать налоговые проверки в случае значительного расхождения в данных.

В министерстве ожидают, что предсказуемость налоговой модели для бизнеса создаст экономическую мотивацию работать легально и инвестировать в развитие.

Ознакомиться с полными текстами законопроектов можно здесь:

