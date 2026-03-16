«Судово-юридична газета» оприлюднила відеотрансляції трьох днів ХХ з’їзду суддів України

«Судово-юридична газета» зафіксувала обговорення та результати триденного заходу з’їзду суддів.

Після 19-місячної перерви відбувся ХХ черговий з’їзд суддів України. Це був другий етап з’їзду, що тривав три дні, з 10 по 12 березня 2026 року. Делегати не лише заглухали звіти ВККС та ДСА, а й обговорили нагальні питання – від бронювання суддів та працівників апаратів до фінансового забезпечення судів, що працюють під обстрілами.

Власне, всі виступи та суперечливі обговорення «Судово-юридична газета» фіксувала технічними засобами та оприлюднила відеоматеріали.

Нагадаємо, у перший день з’їзду було обрано двох членів Вищої ради правосуддя строком на 4 роки: суддю Дніпровського районного суду м. Києва Дмитра Круподерю та суддю Голосіївського районного суду м. Києва Тетяну Спірідонову. Також «Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію першого дня.

Другого дня голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи – від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень. Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник розповів про перебіг процедури добору нових суддів та основні виклики, з якими зіткнулася Комісія. А голова Державної судової адміністрації Максим Пампура представив основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів. З текстовою трансляцією другого дня з’їзду можна ознайомитися за посиланням.

11 березня ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України. «Судово-юридична газета» публікувала повний список.

У третій день відбувся вирішальний другий тур таємного голосування за кандидатів до складу Ради суддів України. З’їзд суддів обрав 30 членів Ради суддів України, тобто необхідну кількість для повноважної роботи РСУ. Визначили вважати необхідним визначення неможливим заповнення двох вакантних посад. Делегати ХХ з’їзду суддів України обговорили та погодили проєкт рішення, підготовлений редакційною комісією з урахуванням пропозицій, які надходили під час двох днів роботи з’їзду та під час перерви, детальніше – за посиланням на текстову трансляцію третього дня роботи з’їзду.

Також зазначимо, що запланованого обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося. «Судово-юридична газета» писала, що основною причиною стала відсутність кандидатів, які пройшли оцінювання Дорадча група експертів. Відповідно до регламенту з’їзду суддів України, призначення на посаду судді КСУ можливе лише щодо кандидатів, які отримали від Дорадчої групи експертів оцінку «відповідає» за критеріями високих моральних якостей і визнаного рівня компетентності у сфері права. Відсутність рішення щодо КСУ на з’їзді означає, що вакансії в Конституційному Суді за квотою з’їзду суддів залишатимуться відкритими.

