  1. В Україні
  2. / Суд інфо

«Судово-юридична газета» оприлюднила відеотрансляції трьох днів ХХ з’їзду суддів України

08:02, 16 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«Судово-юридична газета» зафіксувала обговорення та результати триденного заходу з’їзду суддів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після 19-місячної перерви відбувся ХХ черговий з’їзд суддів України. Це був другий етап з’їзду, що тривав три дні, з 10 по 12 березня 2026 року. Делегати не лише заглухали звіти ВККС та ДСА, а й обговорили нагальні питання – від бронювання суддів та працівників апаратів до фінансового забезпечення судів, що працюють під обстрілами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Власне, всі виступи та суперечливі обговорення «Судово-юридична газета» фіксувала технічними засобами та оприлюднила відеоматеріали.

Нагадаємо, у перший день з’їзду було обрано двох членів Вищої ради правосуддя строком на 4 роки: суддю Дніпровського районного суду м. Києва Дмитра Круподерю та суддю Голосіївського районного суду м. Києва Тетяну Спірідонову. Також «Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію першого дня.

Другого дня голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи – від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень. Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник розповів про перебіг процедури добору нових суддів та основні виклики, з якими зіткнулася Комісія. А голова Державної судової адміністрації Максим Пампура представив основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів. З текстовою трансляцією другого дня з’їзду можна ознайомитися за посиланням.

11 березня ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України. «Судово-юридична газета» публікувала повний список.

У третій день відбувся вирішальний другий тур таємного голосування за кандидатів до складу Ради суддів України. З’їзд суддів обрав 30 членів Ради суддів України, тобто необхідну кількість для повноважної роботи РСУ. Визначили вважати необхідним визначення неможливим заповнення двох вакантних посад. Делегати ХХ з’їзду суддів України обговорили та погодили проєкт рішення, підготовлений редакційною комісією з урахуванням пропозицій, які надходили під час двох днів роботи з’їзду та під час перерви, детальніше – за посиланням на текстову трансляцію третього дня роботи з’їзду.

Також зазначимо, що запланованого обрання суддів КСУ на ХХ з’їзді не відбулося. «Судово-юридична газета» писала, що основною причиною стала відсутність кандидатів, які пройшли оцінювання Дорадча група експертів. Відповідно до регламенту з’їзду суддів України, призначення на посаду судді КСУ можливе лише щодо кандидатів, які отримали від Дорадчої групи експертів оцінку «відповідає» за критеріями високих моральних якостей і визнаного рівня компетентності у сфері права. Відсутність рішення щодо КСУ на з’їзді означає, що вакансії в Конституційному Суді за квотою з’їзду суддів залишатимуться відкритими.

День перший:

День другий:

День третій:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ВККС КСУ ДСА Україна З'їзд суддів РСУ ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВП ВС: факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється у цивільному суді

ВП ВС підтвердила, що факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється в порядку цивільного судочинства.

Штрафи за фінансові порушення не змінювалися 30 років: у Раді пропонують оновити розміри

У Раді пропонують переглянути адміністративну відповідальність за порушення у сфері фінансового законодавства.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Комітет ВР переглянув власний висновок щодо скандального законопроєкту про гарантії захисту бізнесу

Законопроєкт, який викликав суперечки між депутатами та правоохоронцями, готують до другого читання.

Українці за кордоном стикаються з валютними лімітами НБУ: чому платежі важко здійснювати навіть із власними коштами

Чому валютні обмеження, запроваджені НБУ під час воєнного стану, ускладнюють українцям за кордоном здійснення великих платежів навіть за наявності власних коштів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]