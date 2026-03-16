«Судебно-юридическая газета» обнародовала видеотрансляции трех дней ХХ съезда судей Украины

08:02, 16 марта 2026
«Судебно-юридическая газета» запечатлела обсуждения и итоги трехдневного мероприятия — съезда судей.
После 19-месячного перерыва состоялся ХХ очередной съезд судей Украины. Это был второй этап съезда, который длился три дня, с 10 по 12 марта 2026 года. Делегаты не только заслушали отчеты ВККС и ГСА, но и обсудили насущные вопросы – от бронирования судей и работников аппаратов до финансового обеспечения судов, работающих под обстрелами.

Собственно, все выступления и спорные обсуждения «Судебно-юридическая газета» фиксировала с помощью технических средств и обнародовала видеоматериалы. 

Напомним, в первый день съезда были избраны два члена Высшего совета правосудия сроком на 4 года: судья Днепровского районного суда г. Киева Дмитрий Круподеря и судья Голосеевского районного суда г. Киева Татьяна Спиридонова. Также «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию первого дня.

На второй день председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы – от жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасичник рассказал о ходе процедуры отбора новых судей и основных вызовах, с которыми столкнулась Комиссия. А председатель Государственной судебной администрации Максим Пампура представил основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств. С текстовой трансляцией второго дня съезда можно ознакомиться по ссылке.

11 марта ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины. «Судебно-юридическая газета» публиковала полный список.

На третий день состоялся решающий второй тур тайного голосования за кандидатов в состав Совета судей Украины. Съезд судей избрал 30 членов Совета судей Украины, то есть необходимое количество для полноценной работы ССУ. Было решено считать невозможным заполнение двух вакантных должностей. Делегаты ХХ съезда судей Украины обсудили и согласовали проект решения, подготовленный редакционной комиссией с учетом предложений, поступивших в течение двух дней работы съезда и во время перерыва, подробнее — по ссылке на текстовую трансляцию третьего дня работы съезда.

Также отметим, что запланированного избрания судей КСУ на ХХ съезде не состоялось. «Судебно-юридическая газета» писала, что основной причиной стало отсутствие кандидатов, прошедших оценку Консультативной группы экспертов. В соответствии с регламентом съезда судей Украины, назначение на должность судьи КСУ возможно только в отношении кандидатов, получивших от Консультативной группы экспертов оценку «соответствует» по критериям высоких моральных качеств и признанного уровня компетентности в сфере права. Отсутствие решения по КСУ на съезде означает, что вакансии в Конституционном Суде по квоте съезда судей останутся открытыми.

