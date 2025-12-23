  1. В Украине

В Украине хотят обновить правила работы на рынке ценных бумаг — стартует обсуждение

09:24, 23 декабря 2025
Нацкомиссия предлагает обновить требования к деятельности инвестиционных фирм.
Фото: facebook.com/nssmc.ukraine
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила проект решения о внесении изменений в решение от 3 ноября 2020 года № 640, которым предусмотрено обновление требований к осуществлению деятельности по торговле финансовыми инструментами, а именно брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга и управления портфелем финансовых инструментов.

Предусматривается обновление требований к деятельности инвестиционных фирм, в частности в части:

  • внутренних документов инвестиционной фирмы;
  • операционных требований и ограничений;
  • заключения личных сделок;
  • мер по предотвращению конфликта интересов;
  • использования программно-технического комплекса;
  • процедур предотвращения злоупотреблений на рынках капитала;
  • работы с клиентами, в частности информирования об услугах и финансовых инструментах, оценивания клиентов, применения мер для достижения наилучшего результата для клиента, а также отчетности;
  • осуществления деятельности по управлению портфелем финансовых инструментов и андеррайтингу;
  • предоставления инвестиционных советов и осуществления инвестиционных исследований;
  • деятельности маркет-мейкеров;
  • осуществления маржинальных операций.

Кроме того, с целью имплементации положений законодательства ЕС, проектом предусматривается введение института связанных агентов и внедрение в деятельность инвестиционных фирм инструментов поддержки рыночной цены, в частности мер стабилизации.

Обсуждение указанного проекта будет продолжаться до 16 января 2026 года. Свои комментарии и предложения просим направлять на электронный адрес: [email protected].

