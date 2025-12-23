В Украине хотят обновить правила работы на рынке ценных бумаг — стартует обсуждение

Нацкомиссия предлагает обновить требования к деятельности инвестиционных фирм.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила проект решения о внесении изменений в решение от 3 ноября 2020 года № 640, которым предусмотрено обновление требований к осуществлению деятельности по торговле финансовыми инструментами, а именно брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга и управления портфелем финансовых инструментов.

Предусматривается обновление требований к деятельности инвестиционных фирм, в частности в части:

внутренних документов инвестиционной фирмы;

операционных требований и ограничений;

заключения личных сделок;

мер по предотвращению конфликта интересов;

использования программно-технического комплекса;

процедур предотвращения злоупотреблений на рынках капитала;

работы с клиентами, в частности информирования об услугах и финансовых инструментах, оценивания клиентов, применения мер для достижения наилучшего результата для клиента, а также отчетности;

осуществления деятельности по управлению портфелем финансовых инструментов и андеррайтингу;

предоставления инвестиционных советов и осуществления инвестиционных исследований;

деятельности маркет-мейкеров;

осуществления маржинальных операций.

Кроме того, с целью имплементации положений законодательства ЕС, проектом предусматривается введение института связанных агентов и внедрение в деятельность инвестиционных фирм инструментов поддержки рыночной цены, в частности мер стабилизации.

Обсуждение указанного проекта будет продолжаться до 16 января 2026 года. Свои комментарии и предложения просим направлять на электронный адрес: [email protected].

