Пенсія для українців за кордоном-2026: як подати заявку та отримувати виплати

Українські громадяни з тимчасовим захистом або статусом біженця можуть подати документи на пенсію дистанційно, навіть перебуваючи за кордоном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які виїхали за межі країни та отримали статус біженця або тимчасового захисту, не втрачають права на отримання української пенсії. Якщо людина вже отримувала пенсійні виплати до виїзду або має право на пенсію за віком чи необхідним страховим стажем, вона може оформити або поновити виплати дистанційно.

Зробити це можна без особистого відвідування державних установ — через онлайн-сервіси Пенсійного фонду України.

Оформлення пенсії через вебпортал Пенсійного фонду

Подати заяву на призначення або поновлення пенсії можна через офіційний вебпортал Пенсійного фонду України. Онлайн-система дозволяє виконати більшість процедур дистанційно, що особливо зручно для людей, які перебувають за кордоном.

Сервіс дає можливість подати заяву без відвідування установи, прикріпити необхідні документи та відстежувати статус розгляду звернення. Важливою умовою є використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП), адже без нього підтвердити та надіслати заяву неможливо.

Як подати заяву на призначення або поновлення пенсії

Щоб оформити або поновити пенсію, потрібно зайти на вебпортал Пенсійного фонду України та обрати розділ із заявами щодо пенсійного забезпечення. У відповідному розділі необхідно обрати заяву про призначення пенсії. Після цього заявник зазначає спосіб отримання повідомлень про розгляд звернення та обирає тип пенсії.

Після заповнення основної інформації система пропонує пройти коротке опитування. У ньому потрібно підтвердити згоду на обробку персональних даних і відповісти на стандартні запитання, необхідні для обробки заяви.

Наступним етапом є додавання електронних копій документів. Зазвичай потрібно завантажити паспорт, ідентифікаційний код і трудову книжку. Якщо людина має пільги або спеціальний стаж, можуть знадобитися додаткові документи, наприклад довідка про заробітну плату за період до 1 липня 2000 року, військовий квиток або диплом про освіту. Скановані копії повинні бути чіткими, збереженими у форматі PDF або JPG, а розмір кожного файлу зазвичай не повинен перевищувати приблизно 1–2 Мб.

Після заповнення заяви та прикріплення документів її потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом і надіслати до Пенсійного фонду для розгляду.

Які документи перевіряють найретельніше

Під час розгляду заяви особливу увагу приділяють перевірці паспорта та ідентифікаційного коду. Якщо в цих документах є розбіжності або неточності, це може призвести до затримки розгляду або навіть відмови у призначенні пенсії.

Також ретельно перевіряються документи, що підтверджують страховий стаж, зокрема трудова книжка. Важливим документом є довідка про заробітну плату, особливо за період до 1 липня 2000 року, оскільки саме ці дані можуть впливати на розмір майбутніх пенсійних виплат.

Найпоширеніші проблеми під час подання заяви онлайн

Найчастіше труднощі виникають через відсутність кваліфікованого електронного підпису. Отримати його можна в банку або в акредитованому центрі сертифікації ключів.

Ще однією поширеною причиною повернення заяви є неякісні або нечіткі скан-копії документів. У такому випадку документи потрібно повторно відсканувати або сфотографувати з кращою якістю та завантажити знову.

Зазвичай розгляд заяви Пенсійним фондом триває від десяти до тридцяти днів.

Рекомендації для українців, які оформлюють пенсію за кордоном

Фахівці радять заздалегідь підготувати електронні копії основних документів, зокрема паспорта, трудової книжки, дипломів та інших підтверджень страхового стажу. Це значно пришвидшує процес подання заяви та її подальший розгляд.

Якщо під час оформлення виникають труднощі, можна звернутися на гарячу лінію Пенсійного фонду України або скористатися консультаціями на офіційному порталі установи.

Навіть перебуваючи за кордоном, українці мають можливість оформити або поновити пенсійні виплати дистанційно. Для цього потрібно правильно заповнити заяву, додати всі необхідні документи та підтвердити звернення за допомогою електронного підпису.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.