Пенсия для украинцев за рубежом-2026: как подать заявку и получать выплаты

Украинские граждане с временной защитой или статусом беженца могут подать документы на пенсию дистанционно, даже находясь за границей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые выехали за пределы страны и получили статус беженца или временной защиты, не теряют права на получение украинской пенсии. Если человек уже получал пенсионные выплаты до выезда или имеет право на пенсию по возрасту либо по необходимому страховому стажу, он может оформить или возобновить выплаты дистанционно.

Сделать это можно без личного посещения государственных учреждений — через онлайн-сервисы Пенсионного фонда Украины.

Оформление пенсии через веб-портал Пенсионного фонда

Подать заявление на назначение или возобновление пенсии можно через официальный веб-портал Пенсионного фонда Украины. Онлайн-система позволяет выполнить большинство процедур дистанционно, что особенно удобно для людей, которые находятся за границей.

Сервис дает возможность подать заявление без посещения учреждения, прикрепить необходимые документы и отслеживать статус рассмотрения обращения. Важным условием является использование квалифицированной электронной подписи (КЭП), поскольку без нее подтвердить и отправить заявление невозможно.

Как подать заявление на назначение или возобновление пенсии

Чтобы оформить или возобновить пенсию, нужно зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины и выбрать раздел с заявлениями по пенсионному обеспечению. В соответствующем разделе необходимо выбрать заявление о назначении пенсии. После этого заявитель указывает способ получения уведомлений о рассмотрении обращения и выбирает тип пенсии.

После заполнения основной информации система предложит пройти короткий опрос. В нем необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных и ответить на стандартные вопросы, необходимые для обработки заявления.

Следующим этапом является добавление электронных копий документов. Обычно требуется загрузить паспорт, идентификационный код и трудовую книжку. Если человек имеет льготы или специальный стаж, могут понадобиться дополнительные документы, например справка о заработной плате за период до 1 июля 2000 года, военный билет или диплом об образовании. Сканированные копии должны быть четкими, сохраненными в формате PDF или JPG, а размер каждого файла обычно не должен превышать примерно 1–2 Мб.

После заполнения заявления и прикрепления документов его необходимо подписать квалифицированной электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд для рассмотрения.

Какие документы проверяют наиболее тщательно

При рассмотрении заявления особое внимание уделяется проверке паспорта и идентификационного кода. Если в этих документах есть расхождения или неточности, это может привести к задержке рассмотрения или даже отказу в назначении пенсии.

Также тщательно проверяются документы, подтверждающие страховой стаж, в частности трудовая книжка. Важным документом является справка о заработной плате, особенно за период до 1 июля 2000 года, поскольку именно эти данные могут влиять на размер будущих пенсионных выплат.

Наиболее распространенные проблемы при подаче заявления онлайн

Чаще всего трудности возникают из-за отсутствия квалифицированной электронной подписи. Получить ее можно в банке или в аккредитованном центре сертификации ключей.

Еще одной распространенной причиной возврата заявления являются некачественные или нечеткие скан-копии документов. В таком случае документы нужно повторно отсканировать или сфотографировать с лучшим качеством и загрузить снова.

Обычно рассмотрение заявления Пенсионным фондом длится от десяти до тридцати дней.

Рекомендации для украинцев, оформляющих пенсию за границей

Специалисты советуют заранее подготовить электронные копии основных документов, в частности паспорта, трудовой книжки, дипломов и других подтверждений страхового стажа. Это значительно ускоряет процесс подачи заявления и его дальнейшее рассмотрение.

Если во время оформления возникают трудности, можно обратиться на горячую линию Пенсионного фонда Украины или воспользоваться консультациями на официальном портале учреждения.

Даже находясь за границей, украинцы имеют возможность оформить или возобновить пенсионные выплаты дистанционно. Для этого необходимо правильно заполнить заявление, добавить все необходимые документы и подтвердить обращение с помощью электронной подписи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.