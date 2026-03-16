Трамп попередив про «дуже погане» майбутнє для НАТО, якщо союзники не допоможуть в Ормузькій протоці

09:06, 16 березня 2026
Фото: bbc.com
Президент США Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо держави-члени альянсу не допоможуть відкрити Ормузьку протоку, шлях транспортування нафти, який фактично закрив Іран на тлі війни зі США й Ізраїлем. Про це він сказав в інтерв’ю The Financial Times.

«Якщо відповіді не буде або якщо вона буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО», - сказав Трамп.

Американський лідер підкреслив, що так само, як США допомогли Україні у війні з Росією, він очікує допомоги Європи в протоці.

Перебої з судноплавством у протоці призвели до зростання цін на нафту по всьому світу, що призвело до підвищення вартості життя для сотень мільйонів людей.

На запитання, яку саме допомогу він очікує, Трамп сказав, що потрібні тральщики, а також «люди, які знищать деяких зловмисників, що перебувають вздовж узбережжя (Ірану, - ред)».

«Я думаю, що Китай також повинен допомогти, оскільки Китай отримує 90 відсотків своєї нафти з протоки», – заявив президент США.

Трамп сказав, що розмовляв із сімома країнами щодо безпеки судноплавства в протоці, не називаючи їх.

