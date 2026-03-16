  1. В мире

Трамп предупредил о «очень плохом» будущем для НАТО, если союзники не помогут в Ормузском проливе

09:06, 16 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп сказал, что нужны тральщики, а также «люди, которые уничтожат некоторых злоумышленников, находящихся вдоль побережья».
Фото: bbc.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО столкнётся с «очень плохим» будущим, если государства-члены альянса не помогут открыть Ормузский пролив — путь транспортировки нефти, который фактически закрыл Иран на фоне войны со США и Израилем. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Если ответа не будет или если он будет негативным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что так же, как США помогли Украине в войне с Россией, он ожидает помощи Европы в проливе.

Перебои с судоходством в проливе привели к росту цен на нефть по всему миру, что вызвало повышение стоимости жизни для сотен миллионов людей.

На вопрос, какую именно помощь он ожидает, Трамп сказал, что нужны тральщики, а также «люди, которые уничтожат некоторых злоумышленников, находящихся вдоль побережья (Ирана, - ред)».

«Я думаю, что Китай также должен помочь, поскольку Китай получает 90 процентов своей нефти из пролива», — заявил президент США. 

Трамп сказал, что разговаривал с семью странами по поводу безопасности судоходства в проливе, не называя их.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО Дональд Трамп

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]