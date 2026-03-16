Трамп предупредил о «очень плохом» будущем для НАТО, если союзники не помогут в Ормузском проливе

Дональд Трамп сказал, что нужны тральщики, а также «люди, которые уничтожат некоторых злоумышленников, находящихся вдоль побережья».

Президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО столкнётся с «очень плохим» будущим, если государства-члены альянса не помогут открыть Ормузский пролив — путь транспортировки нефти, который фактически закрыл Иран на фоне войны со США и Израилем. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.

«Если ответа не будет или если он будет негативным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что так же, как США помогли Украине в войне с Россией, он ожидает помощи Европы в проливе.

Перебои с судоходством в проливе привели к росту цен на нефть по всему миру, что вызвало повышение стоимости жизни для сотен миллионов людей.

На вопрос, какую именно помощь он ожидает, Трамп сказал, что нужны тральщики, а также «люди, которые уничтожат некоторых злоумышленников, находящихся вдоль побережья (Ирана, - ред)».

«Я думаю, что Китай также должен помочь, поскольку Китай получает 90 процентов своей нефти из пролива», — заявил президент США.

Трамп сказал, что разговаривал с семью странами по поводу безопасности судоходства в проливе, не называя их.

