У Молдові оголосили екологічну тривогу після удару РФ по Дністровській ГЕС

08:30, 16 березня 2026
Президентка Молдови Майя Санду підкреслила, що відповідальність за те, що трапилося, лежить на Росії.
Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до екологічної загрози для річки Дністер і може вплинути на водопостачання країни. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі X.

За її словами, наслідки удару по Новодністровській гідроелектростанції в Чернівецькій області, що стався 7 березня, вже призвели до розливу нафти в річці.

«Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу і діємо для захисту нашого народу», - заявила вона.

Президентка Молдови додала, що відповідальність за те, що трапилося, лежить на Росії.

«Росія несе повну відповідальність», - сказала Санду.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВП ВС: факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється у цивільному суді

ВП ВС підтвердила, що факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється в порядку цивільного судочинства.

Штрафи за фінансові порушення не змінювалися 30 років: у Раді пропонують оновити розміри

У Раді пропонують переглянути адміністративну відповідальність за порушення у сфері фінансового законодавства.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Комітет ВР переглянув власний висновок щодо скандального законопроєкту про гарантії захисту бізнесу

Законопроєкт, який викликав суперечки між депутатами та правоохоронцями, готують до другого читання.

Українці за кордоном стикаються з валютними лімітами НБУ: чому платежі важко здійснювати навіть із власними коштами

Чому валютні обмеження, запроваджені НБУ під час воєнного стану, ускладнюють українцям за кордоном здійснення великих платежів навіть за наявності власних коштів.

