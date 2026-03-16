У Молдові оголосили екологічну тривогу після удару РФ по Дністровській ГЕС

Президентка Молдови Майя Санду підкреслила, що відповідальність за те, що трапилося, лежить на Росії.

Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до екологічної загрози для річки Дністер і може вплинути на водопостачання країни. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі X.

За її словами, наслідки удару по Новодністровській гідроелектростанції в Чернівецькій області, що стався 7 березня, вже призвели до розливу нафти в річці.

«Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу і діємо для захисту нашого народу», - заявила вона.

Президентка Молдови додала, що відповідальність за те, що трапилося, лежить на Росії.

«Росія несе повну відповідальність», - сказала Санду.

