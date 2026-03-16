В Молдове объявили экологическую тревогу после удара РФ по Днестровской ГЭС

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что ответственность за произошедшее лежит на России.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к экологической угрозе для реки Днестр и может повлиять на водоснабжение страны. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

По ее словам, последствия удара по Новоднестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области, который произошел 7 марта, уже привели к разливу нефти в реке.

«Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и действуем для защиты нашего народа», — заявила она.

Президент Молдовы добавила, что ответственность за произошедшее лежит на России.

«Россия несет полную ответственность», — сказала Санду.

