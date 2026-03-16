В Молдове объявили экологическую тревогу после удара РФ по Днестровской ГЭС

08:30, 16 марта 2026
Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что ответственность за произошедшее лежит на России.
Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к экологической угрозе для реки Днестр и может повлиять на водоснабжение страны. Об этом она написала на своей странице в соцсети X. 

По ее словам, последствия удара по Новоднестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области, который произошел 7 марта, уже привели к разливу нефти в реке.

«Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и действуем для защиты нашего народа», — заявила она. 

Президент Молдовы добавила, что ответственность за произошедшее лежит на России.

«Россия несет полную ответственность», — сказала Санду.

