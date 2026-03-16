Оскар-2026: всі переможці найголовнішої кінопремії

08:12, 16 березня 2026
Найкращою акторкою стала Джессі Баклі, а актором — Майкл Б. Джордан.
Фото: Getty Images
У ніч з 15 на 16 березня в американському Лос-Анжелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження премії «Оскар».

Список переможців премії Оскар-2026

Найкращий фільм: «Одна битва за іншою»

Найкраща режисура: Пол Томас Андерсон — «Одна битва за іншою»;

Найкраща акторка: Джессі Баклі за роль у фільмі «Гамнет»

Найкращий актор: Майкл Б. Джордан за роль у фільмі «Грішники»

Найкраща акторка другого плану: Емі Медіган — «Зброя».

Найкращий актор другого плану:  Шон Пенн — «Одна битва за іншою». Це вже третій «Оскар» для актора.

Найкраща операторська робота: Отам Дюраль Аркапау за роботу над фільмом «Грішники» — вперше в історії цю нагороду здобула жінка

Найкращий монтаж перемога: Енді Юргенссон за роботу над фільмом «Одна битва за іншою»

Найкращий анімаційний фільм: «Кейпоп-мисливиці на демонів».

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: «Дівчина, яка плакала перлами» режисера Кріса Левіса;

Найкращий дизайн костюмів: Кейт Говлі за роботу над костюмами та образами в фільмі «Франкенштейн»

Найкращий грим та зачіски: Майк Гілл, Кліона Ф'юрі, Джордан Семюел за роботу в фільмі «Франкенштейн»

Найкращий кастинг-директор — Кассандра Кулукундіс за роботу із акторським складом у фільмі «Одна битва за іншою» (номінація вручалася вперше в історії «Оскару»).

Найкращий художник-постановник або художниця-постановниця: Тамара Деверелл та Шейн В'єо за фільм «Франкенштейн»

Найкращі візуальні ефекти: Джо Леттері, Річард Бейнґем, Ерік Сейндон та Деніел Барретт за роботу над фільмом «Аватар: Вогонь і попіл»

Найкращий короткометражний ігровий фільм: «Співаки» та «Двоє людей, що обмінюються слиною».

Найкращий адаптований сценарій: Пол Томас Андерсон за фільм «Одна битва за іншою»

Найкращий оригінальний сценарій: Раян Куґлер за його сценарій «Грішників»

Найкращий міжнародний повнометражний фільм: Йоакім Трієр за фільм «Сентиментальна цінність»

Найкращий документальний фільм: «Містер Ніхто проти Путіна»;

Найкращий короткометражний документальний фільм: «Усі порожні кімнати»

Найкращий звук: Гарет Джон, Ел Нельсон, Гвендолін Єйтс Віттл, Гері А. Ріццо та Хуан Перальта за роботу над фільмом «F1: Фільм»

Найкращий оригінальний саундтрек: шведський композитор Людвіг Йоранссон за музику до фільму «Грішники»

Найкраща оригінальна пісня: Golden — «Кейпоп-мисливиці на демонів».

