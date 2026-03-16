Оскар-2026: все победители главной кинопремии

Лучшей актрисой стала Джесси Бакли, а актером — Майкл Б. Джордан.

В ночь с 15 на 16 марта в американском Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар».

Список победителей премии «Оскар-2026»

Лучший фильм: «Одна битва за другой»

Лучшая режиссура: Пол Томас Андерсон — «Одна битва за другой»

Лучшая актриса: Джесси Бакли за роль в фильме «Гамнет»

Лучший актер: Майкл Б. Джордан за роль в фильме «Грешники»

Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган — «Оружие».

Лучший актер второго плана: Шон Пенн — «Одна битва за другой». Это уже третий «Оскар» для актера.

Лучшая операторская работа: Отам Дюраль Аркапау за работу над фильмом «Грешники» — впервые в истории эту награду получила женщина.

Лучший монтаж: Энди Юргенссон за работу над фильмом «Одна битва за другой».

Лучший анимационный фильм: «Кейпоп-охотницы на демонов».

Лучший анимационный короткометражный фильм: «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссера Криса Левиса.

Лучший дизайн костюмов: Кейт Хоули за работу над костюмами и образами в фильме «Франкенштейн».

Лучший грим и прически: Майк Хилл, Клиона Фьюри, Джордан Сэмюэл за работу в фильме «Франкенштейн».

Лучший кастинг-директор — Кассандра Кулукундис за работу с актерским составом в фильме «Одна битва за другой» (номинация вручалась впервые в истории «Оскара»).

Лучший художник-постановщик или художница-постановщица: Тамара Деверелл и Шейн Вьео за фильм «Франкенштейн».

Лучшие визуальные эффекты: Джо Леттери, Ричард Бейнґем, Эрик Сейндон и Дэниел Барретт за работу над фильмом «Аватар: Огонь и пепел».

Лучший короткометражный игровой фильм: «Певцы» и «Двое людей, обменивающихся слюной».

Лучший адаптированный сценарий: Пол Томас Андерсон за фильм «Одна битва за другой».

Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер за его сценарий «Грешников».

Лучший международный полнометражный фильм: Йоаким Триер за фильм «Сентиментальная ценность».

Лучший документальный фильм: «Мистер Никто против Путина».

Лучший короткометражный документальный фильм: «Все пустые комнаты».

Лучший звук: Гарет Джон, Эл Нельсон, Гвендолин Йейтс Уиттл, Гэри А. Риццо и Хуан Перальта за работу над фильмом «F1: Фильм».

Лучший оригинальный саундтрек: шведский композитор Людвиг Йоранссон за музыку к фильму «Грешники».

Лучшая оригинальная песня: Golden — «Кейпоп-охотницы на демонов».

