  1. У світі

В Іспанії засудили шістьох ексмерів Мадридського регіону у справі «Púnica» про корупцію на мільйони євро

10:54, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Іспанії поставлено крапку в одному з найгучніших антикорупційних процесів останніх років.
В Іспанії засудили шістьох ексмерів Мадридського регіону у справі «Púnica» про корупцію на мільйони євро
Фото: EFE / FERNANDO VILLAR
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Іспанії Національна аудиторія засудила 29 осіб у межах резонансної антикорупційної справи Púnica, серед яких — шестеро колишніх мерів муніципалітетів Мадридської автономної спільноти. Про це повідомляє RTVE.es.

Суд визнав підсудних винними у корупційних злочинах, пов’язаних із наданням у 2012–2014 роках багатомільйонних контрактів компанії Cofely в обмін на незаконні винагороди. Найсуворіший вирок отримав Давід Мархаліза — вісім років і два місяці позбавлення волі. Суд встановив, що він був ключовим посередником у корупційній схемі та діяв у змові з керівництвом компанії.

Тюремні строки також призначено колишнім мерам Мостолеса (Даніель Ортіс Еспехо), Кольядо-Вільяльби (Аґустін Хуарес) і Моралехи-де-Енмедіо (Карлос Альберто Естрада), а також ексмеру Серранільйос-дель-Вальє Антоніо Санчесу Фернандесу та колишньому меру Парли Хосе Марії Фрайле. Окремі фігуранти, зокрема мер Торрехон-де-Веласко Ґонсало Кубас, отримали покарання у вигляді спеціального відсторонення від посад, тоді як кількох інших підсудних суд виправдав.

Суд дійшов висновку, що керівники Cofely та Мархаліза діяли як організована злочинна група з метою маніпуляцій тендерами. Компанія, за даними суду, отримувала внутрішню інформацію про об’єкти до оголошення конкурсів і брала участь у підготовці тендерної документації, зокрема у формуванні цін та критеріїв оцінки. Cofely оштрафували більш ніж на 3,5 млн євро.

Водночас до багатьох засуджених застосували пом’якшувальні обставини — пізнє зізнання, відшкодування завданої шкоди та надмірну тривалість розгляду. Суд визнав, що вирок ухвалено через понад 11 років після початку розслідування у 2014 році, що пов’язано з перевантаженням Кримінальної палати Національної аудиторії макросправами.

Головний фігурант справи Púnica Франсіско Ґранадас наразі притягується до відповідальності лише в межах іншого епізоду — щодо витоку службової інформації під час розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Іспанія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відрядження суддів у 2026 році: яке рішення ухвалила ВРП після подання ВККС

Рішення стосуються суддів з Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.

ВРП звільнила у відставку трьох суддів та залишила без розгляду заяву судді Волкової

Серед звільнених — судді з Закарпаття, Кіровоградщини та Києва.

Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]