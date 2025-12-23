В Іспанії засудили шістьох ексмерів Мадридського регіону у справі «Púnica» про корупцію на мільйони євро

В Іспанії поставлено крапку в одному з найгучніших антикорупційних процесів останніх років.

В Іспанії Національна аудиторія засудила 29 осіб у межах резонансної антикорупційної справи Púnica, серед яких — шестеро колишніх мерів муніципалітетів Мадридської автономної спільноти. Про це повідомляє RTVE.es.

Суд визнав підсудних винними у корупційних злочинах, пов’язаних із наданням у 2012–2014 роках багатомільйонних контрактів компанії Cofely в обмін на незаконні винагороди. Найсуворіший вирок отримав Давід Мархаліза — вісім років і два місяці позбавлення волі. Суд встановив, що він був ключовим посередником у корупційній схемі та діяв у змові з керівництвом компанії.

Тюремні строки також призначено колишнім мерам Мостолеса (Даніель Ортіс Еспехо), Кольядо-Вільяльби (Аґустін Хуарес) і Моралехи-де-Енмедіо (Карлос Альберто Естрада), а також ексмеру Серранільйос-дель-Вальє Антоніо Санчесу Фернандесу та колишньому меру Парли Хосе Марії Фрайле. Окремі фігуранти, зокрема мер Торрехон-де-Веласко Ґонсало Кубас, отримали покарання у вигляді спеціального відсторонення від посад, тоді як кількох інших підсудних суд виправдав.

Суд дійшов висновку, що керівники Cofely та Мархаліза діяли як організована злочинна група з метою маніпуляцій тендерами. Компанія, за даними суду, отримувала внутрішню інформацію про об’єкти до оголошення конкурсів і брала участь у підготовці тендерної документації, зокрема у формуванні цін та критеріїв оцінки. Cofely оштрафували більш ніж на 3,5 млн євро.

Водночас до багатьох засуджених застосували пом’якшувальні обставини — пізнє зізнання, відшкодування завданої шкоди та надмірну тривалість розгляду. Суд визнав, що вирок ухвалено через понад 11 років після початку розслідування у 2014 році, що пов’язано з перевантаженням Кримінальної палати Національної аудиторії макросправами.

Головний фігурант справи Púnica Франсіско Ґранадас наразі притягується до відповідальності лише в межах іншого епізоду — щодо витоку службової інформації під час розслідування.

