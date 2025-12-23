  1. В мире

В Испании осудили шестерых экс-мэров Мадридского региона по делу «Púnica» о коррупции на миллионы евро

10:54, 23 декабря 2025
В Испании поставлена ​​точка в одном из самых громких антикоррупционных процессов последних лет.
Фото: EFE / FERNANDO VILLAR
В Испании Национальная аудиенсия осудила 29 человек в рамках резонансного антикоррупционного дела Púnica, среди которых — шестеро бывших мэров муниципалитетов Мадридского автономного сообщества. Об этом сообщает RTVE.es.

Суд признал подсудимых виновными в коррупционных преступлениях, связанных с предоставлением в 2012–2014 годах многомиллионных контрактов компании Cofely в обмен на незаконные вознаграждения. Самый строгий приговор получил Давид Мархалиса — восемь лет и два месяца лишения свободы. Суд установил, что он был ключевым посредником в коррупционной схеме и действовал в сговоре с руководством компании.

Тюремные сроки также назначены бывшим мэрам Мостолеса (Даниэль Ортис Эспехо), Кольядо-Вильяльбы (Агустин Хуарес) и Моралехи-де-Энмедио (Карлос Альберто Эстрада), а также экс-мэру Серранильос-дель-Валье Антонио Санчесу Фернандесу и бывшему мэру Парлы Хосе Марии Фрайле. Отдельные фигуранты, в частности мэр Торрехон-де-Веласко Гонсало Кубас, получили наказание в виде специального отстранения от должностей, тогда как нескольких других подсудимых суд оправдал.

Суд пришел к выводу, что руководители Cofely и Мархалиса действовали как организованная преступная группа с целью манипулирования тендерами. Компания, по данным суда, получала внутреннюю информацию об объектах до объявления конкурсов и участвовала в подготовке тендерной документации, в частности в формировании цен и критериев оценки. Cofely оштрафовали более чем на 3,5 млн евро.

В то же время к многим осужденным применили смягчающие обстоятельства — позднее признание, возмещение причиненного ущерба и чрезмерную продолжительность рассмотрения дела. Суд признал, что приговор вынесен более чем через 11 лет после начала расследования в 2014 году, что связано с перегруженностью Уголовной палаты Национальной аудиенции макроделами.

Главный фигурант дела Púnica Франсиско Гранадас в настоящее время привлекается к ответственности лишь в рамках другого эпизода — по факту утечки служебной информации во время расследования.

суд Испания

