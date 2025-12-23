  1. В Україні

Як пройти фізичну ідентифікацію для отримання пенсії за кордоном або на ТОТ – пояснення ПФУ

11:12, 23 грудня 2025
Пенсіонери за кордоном та на тимчасово окупованих територіях мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.
Фото: Pexels
Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях і отримують виплати через банки, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Про це в ефірі Національного телемарафону розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Вона зазначила, що ідентифікація потрібна для підтвердження, що виплати надходять саме одержувачу, а не іншій особі, яка могла заволодіти документами чи банківською карткою.

Процедура ідентифікації проводиться щороку до 31 грудня. Є п'ять способів її проходження:

  • Особисте відвідування сервісного центру Пенсійного фонду України (якщо людина приїжджає в Україну);
  • Особисте відвідування банку, через який отримується виплата (банк передає інформацію до ПФУ);
  • Дистанційно через «Дія.Підпис» на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;
  • Відеоідентифікація через сеанс відеоконференцзв’язку з працівником ПФУ;
  • Для тих, хто за кордоном — отримання в дипломатичній установі документа-свідоцтва про те, що особа жива, з подальшим надсиланням його до територіального органу ПФУ.

Найпоширеніші способи — через «Дія.Підпис» та відеоконференцзв’язок.

Під час відеоконференції потрібно пред'явити паспорт громадянина України. Допускається присутність помічника, законного представника чи сурдоперекладача, які також пред’являють документи. Працівник ПФУ ставить питання на основі даних пенсійної справи для підтвердження особи.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія кордон окуповані території

