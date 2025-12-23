  1. В Украине

Как пройти физическую идентификацию для получения пенсии за рубежом или на ВОТ – разъяснение ПФУ

11:12, 23 декабря 2025
Пенсионеры за рубежом и на временно оккупированных территориях должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.
Фото: Pexels
Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях и получают выплаты через банки, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. Об этом в эфире Национального телемарафона рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

Она отметила, что идентификация необходима для подтверждения, что выплаты поступают именно получателю, а не другому лицу, которое могло завладеть документами или банковской картой.

Процедура идентификации проводится ежегодно до 31 декабря. Есть пять способов ее прохождения:

  • Личное посещение сервисного центра Пенсионного фонда Украины (если человек приезжает в Украину);
  • Личное посещение банка, через который получается выплата (банк передает информацию в ПФУ);
  • Дистанционно через «Дія.Підпис» на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;
  • Видеоидентификация через сеанс видеоконференцсвязи с сотрудником ПФУ;
  • Для тех, кто находится за границей — получение в дипломатическом учреждении документа-свидетельства о том, что лицо живо, с последующей отправкой его в территориальный орган ПФУ.

Наиболее распространенные способы — через «Дія.Підпис» и видеоконференцсвязь.

Во время видеоконференции необходимо предъявить паспорт гражданина Украины. Допускается присутствие помощника, законного представителя или сурдопереводчика, которые также предъявляют документы. Сотрудник ПФУ задает вопросы на основе данных пенсионного дела для подтверждения личности.

