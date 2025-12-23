Как пройти физическую идентификацию для получения пенсии за рубежом или на ВОТ – разъяснение ПФУ

Пенсионеры за рубежом и на временно оккупированных территориях должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

Фото: Pexels

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях и получают выплаты через банки, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. Об этом в эфире Национального телемарафона рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

Она отметила, что идентификация необходима для подтверждения, что выплаты поступают именно получателю, а не другому лицу, которое могло завладеть документами или банковской картой.

Процедура идентификации проводится ежегодно до 31 декабря. Есть пять способов ее прохождения:

Личное посещение сервисного центра Пенсионного фонда Украины (если человек приезжает в Украину);

Личное посещение банка, через который получается выплата (банк передает информацию в ПФУ);

Дистанционно через «Дія.Підпис» на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

Видеоидентификация через сеанс видеоконференцсвязи с сотрудником ПФУ;

Для тех, кто находится за границей — получение в дипломатическом учреждении документа-свидетельства о том, что лицо живо, с последующей отправкой его в территориальный орган ПФУ.

Наиболее распространенные способы — через «Дія.Підпис» и видеоконференцсвязь.

Во время видеоконференции необходимо предъявить паспорт гражданина Украины. Допускается присутствие помощника, законного представителя или сурдопереводчика, которые также предъявляют документы. Сотрудник ПФУ задает вопросы на основе данных пенсионного дела для подтверждения личности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.