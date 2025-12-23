Через російський обстріл АЕС вимушено зменшили генерацію електрики, – Міненерго

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему – на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В.о. міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що через масовану атаку по енергетиці, яку здійснили російські окупанти у ніч на 23 грудня, атомні електростанції вимушено зменшили генерацію електроенергії. Про це він сказав під час брифінгу.

За його словами, станом на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Крім того, без світла залишились споживач на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

«Внаслідок масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації. Збільшення потужностей АЕС до номінальних значень буде поступовим, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі. Це грубе порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки під час російських ударів по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності атомних електростанцій. Воно не повинне залишатись поза увагою світової спільноти, російську політику енергетичного терору потрібно зупинити», – сказав Артем Некрасов.

Також він додав, що через російську атаку по всій Україні запровадили екстрені знеструмлення. Їх скасують після стабілізації енергосистеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.