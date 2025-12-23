  1. В Украине

Из-за российского обстрела АЭС были вынуждены снизить генерацию электроэнергии, — Минэнерго

11:49, 23 декабря 2025
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему по всей территории Украины в настоящее время применяются графики аварийных отключений.
Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что из-за массированной атаки на энергетику, осуществленной российскими оккупантами в ночь на 23 декабря, атомные электростанции были вынуждены сократить генерацию электроэнергии. Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, по состоянию на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Кроме того, без света остались потребители в Винницкой, Черниговской, Житомирской, а также в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Аварийно-восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью.

«В результате массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции были вынуждены снизить мощность своей генерации. Увеличение мощностей АЭС до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети. Это грубое нарушение международных требований по ядерной безопасности во время российских ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей питание собственных нужд и выдачу мощности атомных электростанций. Это не должно оставаться без внимания мирового сообщества, российскую политику энергетического террора необходимо остановить», — сказал Артем Некрасов.

Также он добавил, что из-за российской атаки по всей Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Их отменят после стабилизации энергосистемы.

 

